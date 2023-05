L’Ukraine a exprimé son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc sur le Sahara. A l’image de Madrid, Kiev estime que ce plan est une base « sérieuse et crédible » pour le règlement du différend.

En visite de travail au Maroc, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a tenu un point de presse conjoint avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Il a indiqué que son pays soutenait le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007. Lequel plan, le diplomate ukrainien qualifie de base « sérieuse et crédible » pour le règlement « réussi » de la question du Sahara Occidental.

L’Ukraine rejoint la position de l’Espagne sur le Sahara

Cette position exprimée par l’Ukraine rappelle celle de l’Espagne. Fin mars 2022, en effet, Madrid avait estimé « l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend ». Par ces propos, l’Espagne validait la marocanité du Sahara. Une position saluée à l’époque par l’Union Européenne.

D’ailleurs, Nabila Massrali, porte-parole des Affaires étrangères de l’UE, assurait que l’évolution positive des relations bilatérales entre ses États membres et le Maroc, ne pouvait être que « bénéfique pour la mise en œuvre du partenariat euro-marocain dans son ensemble ». Et le royaume chérifien s’était réjoui de la nouvelle posture des autorités espagnoles au sujet du Sahara.

Kiev soutient les efforts de l’Envoyé Personnel de l’ONU

« Le Maroc apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet de la question du Sahara marocain, contenus dans le message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le Président du Gouvernement d’Espagne, M. Pedro Sánchez », avait écrit le ministère de la Maison royale, dans un communiqué. Une position de l’Espagne au sujet du Sahara que l’Ukraine vient de rejoindre, ce lundi.

Le chef de la diplomatie ukrainienne a également indiqué que son pays soutenait les efforts de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura. Lequel s’évertue à trouver une solution politique réaliste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

« Le Maroc n’est pas partie prenante à la guerre en Ukraine »

Au cours de ce même entretien, le chef de la diplomatie marocaine a réitéré « la position claire et sans équivoque » du Maroc sur la guerre en Ukraine. Nasser Bourita a déclaré que « depuis le début, la position du Maroc s’agissant de la guerre en Ukraine est en harmonie avec les principes auxquels il croit en matière des relations internationales ».

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a réitéré que « le Maroc n’est pas partie prenante à la guerre en Ukraine, de quelque manière que ce soit. Mais le Maroc est concerné par cette guerre dans la mesure où elle touche la paix et la sécurité régionales et compte tenu aussi de ses répercussions économiques sur beaucoup de pays dont le Maroc ».