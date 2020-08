Maroc : très en colère, Mohammed VI sanctionne lourdement Casablanca

Le roi du Maroc, Mohammed VI, très en colère contre la situation qui prévaut dans son pays, principalement le comportement des populations de Casablanca, a instruit de lourdes sanctions à l’encontre des habitants de cette ville.

L’OMS s’inquiète d’une tendance à la hausse des cas de Coronavirus au Maroc. L’alerte est d’autant plus justifiée que ces deux jours, le royaume a flirte avec en moyenne 1 500 nouveaux cas quotidiens de Coronavirus. Une situation des plus alarmantes, résultat du non respect des mesures sanitaires imposées par les autorités marocaines. Une véritable indiscipline notée chez certains Marocains, qui compromettent leur santé et celle des autres.

Suffisant pour que les autorités sanitaires du Maroc, sur ordres royales, décident de boucler deux quartiers de Casablanca, en plus d’avoir ordonné la fermeture des plages proches de Rabat, mardi 18 août, avec mise en place de barrages routiers et horaires restreints des commerces, a appris l’AFP auprès des autorités locales. Ces mesures interviennent au moment fort de la crise au royaume, avec plus de 1 000 nouveaux cas enregistrés chaque jour.

A Casablanca, capitale économique, certains commerces, marchés locaux et cafés sont fermés. Les déplacements y sont strictement contrôlés et les forces de l’ordre patrouillent pour inciter la population à porter des masques et à respecter les mesures de distanciation physique. Selon l’AFP, des quartiers de grandes villes comme Marrakech, Tanger, Fès ou Rabat avaient déjà été à nouveau confinés.

Le dernier bilan du ministère marocain de la Santé fait état de 46 313 cas de contamination, dont 743 décès. Un total de 31 576 personnes guéries de la maladie a été enregistré, depuis l’apparition du premier cas au royaume, le 2 mars dernier. Par ailleurs 13 994 personnes sont encore sous traitement dans les différentes structures sanitaires de ce pays d’Afrique du Nord.

Répartition des 1 510 nouvelles contaminations par région

Casablanca-Settat : +478

• Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : +129

• Marrakech-Safi : +242

• Fès-Meknès : +147

• Rabat-Salé-Kénitra : +178

• Laâyoune-Sakia El Hamra : +20

• Drâa-Tafilalet : +122

• Oriental : +27

• Béni Mellal-Khénifra : +82

• Guelmim-Oued Noun : +2

• Souss-Massa : +78

• Dakhla-Oued Ed Dahab : +7

Voici les autres chiffres à retenir :