Maroc : toujours en colère, Mohammed VI brandit la chicotte contre Rabat, Marrakech, Casablanca et les autres

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a clairement proféré des mises en garde aux allures de menaces, faisant comprendre que si la cadence de propagation du Coronavirus se poursuit, il y a de fortes chances que les Marocaines et les Marocains soient à nouveau confinés.

C’est ce jeudi 20 août 2020 que le roi du Maroc, Mohammed VI, a mis en garde, à toute la population marocaine que si la tendance haussière des cas d’infection au Coronavirus perdure, la Commission scientifique chargée du suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19 pourrait préconiser un retour au confinement.

Saisissant l’occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le roi Mohammed VI, s’adressant à la nation, a appelé les citoyens à se mobiliser pour maîtriser la propagation du Coronavirus. Le roi du Maroc a regretté une recrudescence des cas d’infection au Covid-19 et une dégradation de la situation sanitaire.

« Concomitamment aux mesures initiées par les pouvoirs publics pour juguler la pandémie, j’appelle les forces vives de la Nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance et, particulièrement, à adhérer unanimement aux efforts déployés à l’échelle nationale, afin de sensibiliser la société, éveiller sa conscience et l’encadrer », a lancé le roi Mohammed VI, qui met en garde.

« Dans l’hypothèse où, Dieu nous en garde, cette décision difficile devait être prise, ses répercussions sociales et économiques seraient rudes pour l’ensemble des citoyens », a mis en garde le souverain, qui « regrette que la dégradation de la situation sanitaire ne porte guère à l’optimisme à cette date. Et quiconque, cher peuple, te dit le contraire est un affabulateur ».

A noter que face à la nouvelle vague de propagation du Coronavirus, le roi Mohammed VI avait donné des instructions allant dans le sens de partiellement confiner à nouveau certaines villes du royaume, notamment Casablanca, mauvais exemple s’agissant du respect des mesures de prévention contre le Covid-19. De même, les voies d’accès aux plages à Casablanca et Rabat ont été fermées.

Le Maroc connaît une nouvelle vague de contamination du Covid-19. Depuis quelques jours, en effet, les autorités sanitaires de ce pays d’Afrique du Nord enregistrent, au quotidien, plus de 1 000 cas de contamination au Coronavirus. Et dans cette vague, la ville de Casablanca est le pacemaker et mène la dangereuse cadence. Mais ce message de mise en garde de Mohammed VI, concerne aussi bien Rabat, Casablanca, Marrakech et les autres villes du royaume.

A noter que le Maroc a enregistré, durant les dernières 24 heures, 1 325 nouveaux cas de Coronavirus, portant le nombre de personnes infectées à la maladie à 47 638 pour 32 806 guérisons et 775 décès.

Répartition géographique des 1 325 nouveaux cas par régions et provinces