Maroc : toujours en colère, Mohammed VI brandit la chicotte contre Casablanca et les autres

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a clairement proféré des mises en garde aux allures de menaces, faisant comprendre que si la cadence de propagation du Coronavirus se poursuit, il y a de fortes chances que les Marocaines et les Marocains soient à nouveau confinés.

C’est ce jeudi 20 août 2020 que le roi du Maroc, Mohammed VI, a mis en garde, à toute la population marocaine que si la tendance haussière des cas d’infection au Coronavirus perdure, la Commission scientifique chargée du suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19 pourrait préconiser un retour au confinement.

Saisissant l’occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le roi Mohammed VI, s’adressant à la nation, a appelé les citoyens à se mobiliser pour maîtriser la propagation du Coronavirus. Le roi du Maroc a regretté une recrudescence des cas d’infection au Covid-19 et une dégradation de la situation sanitaire.

« Concomitamment aux mesures initiées par les pouvoirs publics pour juguler la pandémie, j’appelle les forces vives de la Nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance et, particulièrement, à adhérer unanimement aux efforts déployés à l’échelle nationale, afin de sensibiliser la société, éveiller sa conscience et l’encadrer », a lancé le roi Mohammed VI, qui met en garde.

« Dans l’hypothèse où, Dieu nous en garde, cette décision difficile devait être prise, ses répercussions sociales et économiques seraient rudes pour l’ensemble des citoyens », a mis en garde le souverain, qui « regrette que la dégradation de la situation sanitaire ne porte guère à l’optimisme à cette date. Et quiconque, cher peuple, te dit le contraire est un affabulateur ».

A noter que face à la nouvelle vague de propagation du Coronavirus, le roi Mohammed VI avait donné des instructions allant dans le sens de partiellement confiner à nouveau certaines villes du royaume, notamment Casablanca, mauvais exemple s’agissant du respect des mesures de prévention contre le Covid-19. De même, les voies d’accès aux plages à Casablanca et Rabat ont été fermées.

Le Maroc connaît une nouvelle vague de contamination du Covid-19. Depuis quelques jours, en effet, les autorités sanitaires de ce pays d’Afrique du Nord enregistrent, au quotidien, plus de 1 000 cas de contamination au Coronavirus. Et dans cette vague, la ville de Casablanca est le pacemaker et mène la dangereuse cadence.