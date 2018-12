Maroc : sœur de Mohammed VI, Lalla Hasnaa à l’origine du divorce de Lalla Salma ?

Au Maroc, les raisons du divorce annoncé entre le roi Mohammed VI et la princesse Lalla Salma ne sont toujours pas connues, ouvrant la voie aux questions les plus folles, notamment si ce n’est pas la sœur du souverain, Lalla Hasnaa en l’occurrence, très active dans les affaires du palais royal, qui serait à l’origine du départ de celle qui fut la gardienne du temple royal. Lalla Salma.

Elle est la sœur du roi du Maroc, Mohammed VI. Sa particularité, Lalla Hasnaa est très active dans la vie politique, sociale et culturelle, du Maroc. La princesse Hasnaa s’est toujours intéressée aux questions environnementales au Maroc. Et le lancement, en 1999, de la campagne nationale pour la protection de l’environnement a été le fer de lance de la création de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, créée en 2001 et présidée par… la princesse Lalla Hasnaa. Elle est d’ailleurs la présidente du conseil d’administration de la fondation.

Par ailleurs, Lalla Hasnaa est Présidente d’Honneur au Maroc de :

Ligue nationale des femmes civiles et semi-fonctionnaires.

Association marocaine pour l’aide aux enfants malades (AMAEM).

Village d’enfants SOS Marocain.

Association Al-Ihsane.

Association marocaine contre la myopathie.

Elle est Présidente au Maroc de :

Fondation Mohammad VI pour la protection de l’environnement.

Association marocaine d’archéologie et de patrimoine (SMAP)

Elle est aussi :

Dame Grand Cordon de l’Ordre du Trône

Dame Grand-Croix de l’Ordre royal d’Isabelle la Catholique (Royaume d’Espagne, 22 septembre 1989)

Dame Grand-Croix de l’Ordre de Léopold II (Royaume de Belgique, 5 octobre 2004) Dame Grand Croix de l’Ordre de l’Aigle aztèque (Etats-Unis du Mexique, 11 février 2005)

Bref, des honneurs et des distinctions habituellement réservés aux Premières dames. Sauf qu’au Maroc, régi par la royauté, les choses sont autres. En atteste le poids important que représente la sœur du roi dans les affaires du pays. Est-ce une raison suffisante pour frustrer une Première dame, Lalla Salma notamment, au point qu’elle décide de se retirer ? Rien n’est moins sûr. Ce qui est sûr et certain est que Lalla Salma ne fait plus partie de la vie royale. Et à ce jour, aucune explication, aucun commentaire, officieux encore moins officiel. Ouvrant ainsi la voie à toutes les supputations. Et à juste raison. En attendanyt qu’une voie autorisée se prononce sur ce qui se scissure depuis des mois et qu’aucune presse marocaine n’ose évoquer.

La dernière activité de la Princesse Hasnaa remonte décembre au mardi 18 décembre 2018, lors du dîner de Gala diplomatique de bienfaisance. Une Tradition annuelle organisée à l’initiative de la Fondation diplomatique et des ambassades étrangères à Rabat, présidée par la princesse Lalla Hasnaa, et placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI. Cet événement rassemble les généreux mécènes autour du Corps diplomatique étranger accrédité auprès du roi, et entend profiter aux populations les plus démunies.

Ont assisté à cette soirée, aux côtés de membres du gouvernement et plusieurs invités de marque, plus de 400 personnalités dont les ambassadeurs et d’autres membres de missions diplomatiques représentant plus de 70 pays et organisations internationales.