Maroc, Séparée de Mohammed VI : Lalla Salma, l’autre Lady Diana ?

Caricaturée de « princesse rebelle », Lalla Salma née Bennani, dont la séparation avec le roi Mohammed VI du Maroc a fait le tour du monde, serait de la graine des Lady Diana, la princesse britannique décédée le 31 août 1997. Comment ?

Lalla Salma reste une princesse pas comme les autres, dont la personnalité renverrait à celle de Lady Diana. C’est ce qui ressort de recoupements faits par la presse sur celle qui est séparée de Mohammed VI, et dont le retour dans le cocon familial a été annoncé. « Lalla Salma n’est pas la princesse typique. Elle a fait preuve de courage en affrontant la famille royale qui voulait la soumettre à ses caprices. Elle mérite le surnom de « princesse du peuple » parce qu’elle est très aimée au Maroc. Son esprit rebelle a montré qu’à l’intérieur du palais royal, il y a aussi des drames déguisés en contes de fées. Seize ans après son mariage, elle a exprimé son ras-le-bol de l’air irrespirable dégagé par le souverain marocain et la jalousie maladive de ses sœurs », reprend Maghreb Online.

Le journal poursuit, insistant que « grâce à son charisme, sa beauté, son élégance et sa formation, Salma Bennani a donné un nouveau visage à la monarchie alaouite. A l’instar de la Duchesse de Cambridge Kate Middleton, Lalla Salma est une princesse qui sait aussi suivre la mode. Pour les grandes occasions, elle aime à la fois les habits traditionnels marocains et les robes à l’Occidental. Mais au quotidien, elle peut s’habiller comme tout le monde, en portant un jean et un T-shirt. Mais peu importe son style, c’est une personne de goût et la presse people se fait un plaisir de publier ses photos autant avec un caftan qu’avec un style moderne ».

Selon Maghreb Online, « Salma Bennani fait peur au palais royal parce qu’elle incarne l’esprit de Lady Diana, la princesse qui a dévoilé le vrai visage de la monarchie britannique. C’est la raison pour laquelle, elle a été ciblée par un média proche du palais qui l’a qualifiée de « dédaigneuse », « méprisante », « colérique » et « agressive ». Une corrélation entre Lady Diana et Lalla Salma peut-elle être faite ? C’est là toute la question. Pour l’heure, au Maroc, la question qui est sur toutes les lèvres est celle de savoir si le couple royal va se retrouver après près de deux ans de séparation.

Aristocrate anglaise et membre de la famille royale britannique, Diana Frances Spencer dite Lady Di est née le 1ᵉʳ juillet 1961 à Sandringham. La princesse britannique est décédée le 31 août 1997 à Paris, des suites d’un accident de la circulation.

