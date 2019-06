Maroc, Séparé de Lalla Salma : Mohammed VI, un célibat en question

Comment le roi du Maroc, Mohammed VI, vit-il son célibat après s’être séparé de la princesse Lalla Salma, depuis près d’un an ?

La princesse Lalla Salma née Bennani et le roi du Maroc, Mohammed VI, ne vivent plus ensemble. Leur divorce, ou plutôt leur séparation, n’est plus un secret de personne. Séparation en ce sens que des informations ont indiqué que le souverain a, à tout prix, voulu écarter toute idée de divorce qui libérerait Lalla Salma, lui permettant ainsi de refaire sa vie. Pourquoi pas, avoir des enfants et ainsi agrandir à a façon la famille royale en trouvant ainsi des demis-frères aux enfants e Mohammed VI.

Le souverain a » verrouillé » son ex-épouse et vit, en principe, un célibat. Mais comment ? C’est là toute la question, car il a souvent été rapporté que le roi Mohammed VI a été aperçu, nuitamment, circuler dans les rues de Rabat. Pour quoi faire ? D’où la pertinente question de avoir comment le roi de ce pays d’Afrique du Nord vit-il son célibat ? Quels sont les projets matrimoniaux de Mohammed VI ? Mystère.

L’on sait toutefois que le couple royal a volé en éclats depuis près d’un an. Certains n’ont pas hésité à évoquer l’homosexualité du souverain comme étant à l’origine de la séparation. Comme conséquences de cette séparation, il a été dit que Lalla Salma a été poignarde par sa belle-sœur Lalla Hasnaa. Alors que The Times n’écarte pas la possibilité que Lalla Salma, pour avoir contrarié le roi, soit enfermée dans un des palais de Mohammed VI.

A lire : Maroc : Mohammed VI et ses 20 ans de règne en l’absence de Lalla Salma