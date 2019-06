Maroc : Mohammed VI et ses 20 ans de règne en l’absence de Lalla Salma

Le roi du Maroc, Mohammed VI, en l’absence de Lalla Salma dont il s’est séparé, a donné des instructions s’agissant de la célébration de ses 20 ans de règne.

C’est à travers un communiqué que le roi du Maroc, Mohammed VI, par le canal de son Cabinet, a donné des orientations quant à la façon de célébrer ses 20 ans d règne. Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie appelle les différentes institutions à célébrer les 20 ans de magistère du souverain, de manière normale et simple.

« Le Ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie annonce que les festivités du 20ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, se dérouleront selon les coutumes et les traditions habituelles et, ce, à l’instar des années précédentes », écrit le communiqué relayé par la MAP et repris par Bladi.

Le communiqué ajoute par ailleurs que « les différentes institutions, instances et personnalités nationales sont appelées à commémorer cette heureuse occasion de manière normale, sans célébrations supplémentaires ou spéciales ». Né le 21 août 1963 à Rabat, Mohammed VI, 23ème monarque de la dynastie alaouite, et le troisième à porter le titre de roi du Maroc, depuis le 23 juillet 1999, suite au décès de son père, le roi Hassan II.

A lire : Maroc : Mohammed VI ordonne l’expulsion d’une photographe espagnole proche du Polisario