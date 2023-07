Maroc, Sénégal : Bourita pour inaugurer le quai de pêche Mohammed VI ?

Le roi du Maroc va-t-il déléguer son chef de la diplomatie pour inaugurer le quai de pêche Mohammed VI, à Dakar ? C’est le souhait de nombre de Sénégalais qui commencent à s’impatienter.



A Dakar,

Plus de cinq mois après l’annonce de son inauguration, le quai de pêche de Soumbédioune garde ses portes fermées. Situé dans la capitale sénégalaise, ce joyau attend la visite du roi marocain, Mohammed VI. Alors qu’il devait effectuer un séjour au Sénégal, en février dernier, le souverain est annoncé malade. Une grippe l’avait cloué au Gabon, où séjournait le roi, depuis la fin 2022. Entretemps, le roi est rentré au Maroc.

Calme plat

Les deux importantes inaugurations qui attendaient Mohammed VI étaient alors différées. Le quai de pêche de Soumbédioune et le Centre de Formation à l’Entrepreneuriat situé à Diamniadio. Ce sont les deux édifices qui attendent d’être livrés. Deux joyaux entièrement financés par le royaume chérifien. Mercredi, en début de soirée, un passage d’Afrik.com au quai de pêche qui porte le nom du roi, permet de constater un calme plat.

Le même calme plat qui régnait, lors de notre dernier passage sur place, il y a quelques mois. A la différence que cette fois, il n’y a plus d’affiches souhaitant la bienvenue au souverain, encore moins de drapelets aux effigies des deux pays. Aussi, les drapeaux des deux pays qui flottent au milieu de la bâtisse ont subi un coup de vieux. Des tissus sans doute érodés par l’action du soleil combinée à celle de la rosée.

Longue attente

A l’intérieur de la bâtisse, un préposé à la sécurité, qui s’affaire à maintenir les plantes en vie avec un coup d’arrosage. Constat positif, les cocotiers ont poussé un peu plus, depuis notre dernier passage. De même que le revêtement au sol est beaucoup plus verdoyant. Le gazon a bien poussé et il semble bien entretenu. Seulement, aucune activité sur le quai de pêche, dont la livraison est pourtant très attendue. Un déplacement vers la baie de débarquement de Soumbédioune nous permet de constater une impatience collective.

« L’attente est trop longue. Depuis février je crois, on nous dit que le roi Mohammed VI doit venir nous livrer le bâtiment. Jusqu’à présent, pas l’ombre du roi. On n’y comprend rien. Que cela soit les mareyeurs, les pêcheurs et même les Sénégalais lambda. A mon avis, il n’y a pas que le roi qui puisse inaugurer le quai de pêche. N’importe quel ministre du gouvernement marocain peut assurer cet exercice », suggère Bathie Ndoye, pêcheur. « Pourquoi pas Nasser Bourita (ministre des Affaires étrangères du Maroc), qui est très aimé ici au Sénégal », demande-t-il.

Un véritable gâchis

« A mon avis, en l’absence de Mohammed VI, même son frère Macky Sall peut lancer les acticités du quai de pêche », renchérit Fatou Aïda. Cette épouse de pêcheur, venue prendre quelques poissons pour assurer le diner de la grande famille, dit de ne rien comprendre à « cette situation qui n’a que trop duré ». Selon elle, « même l’ambassadeur du Maroc au Sénégal peut inaugurer le quai de pêche. Il suffit juste de lancer les activités de ce quaoi de pêche. Il a été construit pour aider les acteurs du secteur. Cela n’a donc pas de sens qu’il reste fermé tout ce temps ».

Pour Anta Cissé, vendeuse de poisson, « c’est un véritable gâchis que de laisser ce quai de pêche fermé, depuis tout ce temps. Construire un tel joyau, y investir autant d’argent et le laisser à la disposition du temps. Surtout que les installations sont en bordure de mer. Sans l’utiliser, je crains une détérioration précoce. Et c’est ce qui risque de se produire. Surtout pour les machines. Mohammed VI doit vraiment prendre les dispositions nécessaires pour que ce quai de pêche soit livré, comme il l’a souhaité », interpelle la quinquagénaire, debout devant son étal. Cure-dent à la bouche, elle attend de potentiels clients.

