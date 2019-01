Maroc, Sahara, Algérie : cette note secrète du Quai d’Orsay !

A l’issue d’un débat sur l’incidence de l’arrêt de la Cour européenne (CJUE) sur la coopération entre l’UE et le Maroc, le Quai-d’Orsay a remis une note aux eurodéputés français soutenant le Maroc, « allié essentiel ». Ce qui, irriterait Alger.

C’est lors d’un débat sur l’incidence de l’arrêt de la Cour européenne (CJUE) sur la coopération entre l’UE et le Maroc, organisé par le Parlement européen, lundi 20 mars 2017, que les choses se seraient accélérées. A la suite de cette rencontre, le Quai-d’Orsay a, selon Le360.ma, remis une note aux eurodéputés français soutenant le Maroc considéré comme un « allié essentiel ».

Dans cette note, précise le journal, le département français des Affaires étrangères avertit que les conséquences de la décision de la Cour européenne, « sont susceptibles de fragiliser l’ensemble de la relation, alors que le Maroc est un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme et la maîtrise de l’immigration (…). L’enjeu politique est de pouvoir développer l’un des partenariats du voisinage les plus remarquables et de poursuivre la négociation de l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) lancée en 2013 ».

Le 360.ma ajoute que dans la même note, la France affirme être « très attachée à la relation entre l’UE et le Maroc (…). Il est nécessaire que l’Union apporte une réponse politique forte en réaffirmant notre attachement à la continuité du partenariat avec le Maroc et la nécessité de replacer le Sahara dans le cadre du processus politique mené sous l’égide des Nations Unies ».

Cette note remise aux eurodéputés aurait, selon le site marocain, froissé Alger. Le360.ma ajoute que la sortie de la porte-parole du ministère espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Ana Rodriguez, précisant que l’Espagne « n’a pas changé sa position » en relation avec la question du Sahara, réitérant la « pleine disposition » de Madrid « à poursuivre tous ses efforts pour contribuer au développement de la relation stratégique entre le Maroc et l’Union Européenne », aurait contribué à irriter davantage du côté algérien.