Maroc : pourquoi Mohammed VI est en colère contre Rabat, Laâyoune, Casablanca et Tanger

Le roi du Maroc, Mohammed VI, est en rogne contre les autorités des villes de Rabat, Laâyoune, Casablanca et Tanger. Et pourquoi cette nouvelle colère du roi de ce pays d’Afrique du Nord ?

Les autorités sanitaires du Maroc, qui avaient quasiment remporté la guerre contre le Coronavirus, voient leurs efforts à l’eau, du fait de nouvelles contaminations au Covid-19. En 24 heures, le royaume a enregistré 563 nouveaux cas d’infection au Covid-19, contre seulement 61 guérisons, une situation plus qu’alarmante, fruit du respect des instructions royales en matières de prévention du Covid-19..

Selon une annonce faite ce mercredi 24 juin par le ministère marocain de la Santé, ce nouveau bilan porte à 10 907 le nombre de contaminations dans le royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars dernier. Dans le même temps, le Maroc compte 8 468 rémissions, selon des chiffres rendus publics par Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques au ministère marocain de la Santé.

Avec deux nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, le nombre de personnes emportées par la maladie à Coronavirus au royaume a atteint 216. Les nouvelles contaminations se concentrent dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra (168 nouveaux cas), Laâyoune (141 cas), Tanger (145 cas), Rabat (112 cas), (99 cas). Une situation qui a irrité les autorités marocaines, d’autant que la légèreté en est la principale cause.

Sous les directives du roi Mohammed VI, qui a engagé le combat contre le virus et qu’il a failli remporter aux premières heures, les autorités sanitaires insistent que l’augmentation du nombre de cas appelle à plus de respect des mesures de prévention individuelles et collectives. Elles rappellent à cet effet les mesures de prévention contre le Covid-19, notamment les gestes barrières.

Récapitulatif des nouveaux cas de Covid-19 au Maroc

– 99 nouveaux cas dans la Région de Casablanca-Settat,

– 20 nouveaux cas dans la région de Marrakech-Safi

– 145 nouveaux cas dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

– 112 nouveaux cas dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

– 14 nouveaux cas dans la région de Fès-Meknès,

– 168 nouveaux cas dans la région de Laayoune-Sakia-Hamra,

– 4 nouveaux cas dans la région de Beni Mellal-Khenifra

– 1 nouveau cas dans la région Guelmim-Oued noun