Maroc : plus de la moitié des Marocaines ont subi des actes de violence

Elles sont plus de 7,6 millions de Marocaines, âgées de 15 à 74 ans, à avoir subi, au moins une fois, un acte de violence dans le royaume.

Selon des chiffres consécutifs à une enquête sur les violences faites aux femmes et rendus publics par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), plus de 7,6 millions de Marocaines, âgées de 15 à 74 ans, ont subi, au moins une fois, un acte de violence. Ce rapport, indique Bladi, a été dévoilé dans le cadre de la campagne nationale et internationale de mobilisation pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes, que le HCP a dévoilé.

Toujours selon le journal marocain, le taux de prévalence en milieu urbain est plus élevé que celui enregistré en milieu rural. L’enquête a également révélé que les prévalences des violences psychologique et physique ont respectivement diminué de près de 9 points, passant de 58% à 49%, et de 2 points, passant de 15% à 13%.

S’agissant des violences économique et sexuelle, elles ont augmenté respectivement de près de 7 points, passant à 15% et de 5 points, se dressant ainsi à 14%. A part les violences en public et dans le milieu éducatif qui a connu une baisse respective de 20% et de 14% , la violence conjugale et celle vécue au sein de la famille sont en nette progression.

Une autre forme de violence, dont la cible principale sont les femmes âgées de 15 à 19 ans, a été révélée par l’enquête, notamment la cyber-violence, qui touche près de 1,5 million de Marocaines. Avec le grand boom des réseaux sociaux, cette nouvelle forme de violence, exercée via des courriels, des appels téléphoniques, des SMS et autres, se taille une belle part avec une prévalence de 14%

Il ressort de l’enquête que de plus en plus, les femmes refusent d’être des victimes silencieuses. Jadis handicapées par la résolution du conflit à l’amiable, la crainte de représailles de la part de l’auteur de violence, le sentiment de honte ou d’embarras, notamment lorsqu’il s’agit de violence sexuelle, les Marocaines sont devenues nombreuses à poursuivre leur bourreau en justice.