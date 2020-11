Maroc, Palestine : ce que Mahmoud Abbas a dit à Mohammed VI

Mahmoud Abbas, président du comité exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine, a adressé un message à l’endroit du roi du Maroc, Mohammed VI. Quelle est la teneur de ce message.

L’occasion de la Fête de l’Indépendance du Maroc, ce mercredi 18 novembre 2020, a été saisi par Mahmoud Abbas, président du comité exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine, pour adresser un message de félicitations au roi de ce pays d’Afrique du Nord, Mohammed VI.

Dans ce message, le Président de l’Etat de Palestine exprime au roi Mohammed VI, au gouvernement et au « peuple marocain frère », ses cordiales et sincères félicitations fraternelles, à l’occasion de cette journée commémorative. Mahmoud Abbas a « imploré le Très-Haut d’accorder au Souverain, au Royaume et au peuple marocain davantage de progrès et de prospérité ».

Se félicitant de la sagesse du Souverain dans la préservation du leadership du royaume aux niveaux régional et international, Mahmoud Abbas a hautement salué « la marche d’édification, de progrès et de développement réalisée sous le règne prospère du roi Mohammed VI ».

Mahmoud Abbas a saisi cette opportunité pour magnifier le soutien du roi « aux causes de notre glorieuse Oumma, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne, qui est constamment et fidèlement soutenue par la direction et le peuple marocains fiers ». a par ailleurs formulé le vœu de voir les relations unissant les deux peuples et les deux pays se développer et se consolider davantage.

Exprimant la gratitude du peuple palestinien à « l’engagement arabe authentique » du roi en faveur de la cause du peuple palestinien pour l’obtention de ses droits à la liberté, à l’indépendance et à la souveraineté sur la terre de la Palestine avec Al-Qods comme capitale, Mahmoud Abbas a fait part de ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès au roi.