Maroc : Moulay Hassan en vacances avec Mohammed VI sans… Lalla Salma

Le prince héritier du Maroc, Moulay El Hassan, « est arrivé à la résidence royale de la plage Bouskour », où il doit être rejoint par son père, le roi Mohammed VI, pour de petites vacances, sans sa mère Lalla Salma.

L’information a été donnée par le journal Bladi, qui révélé que le roi Mohammed VI est attendu, cette semaine, à Al Hoceima. Toujours selon le journal, « plusieurs voitures de luxe, appartenant au Palais royal, ont déjà été aperçues sur place ». Bladi reprend Aljarida24, qui a indiqué que « le prince héritier Moulay Hassan serait arrivé en premier à la résidence royale de la plage Bouskour, où les autres membres de la famille royale devraient le rejoindre pour y passer une partie des vacances d’été ».

Il a en outre été précisé qu’un important dispositif de sécurité a été mis en place, et que les autorités locales ont commencé à embellir les ruelles et avenues de la ville, pour accueillir le roi Mohammed VI, « qui se trouve toujours au palais royal de M’diq », et qui « pourrait choisir de se déplacer à Al Hoceima à bord de son yacht personnel ».

Seulement, selon toute vraisemblance, ces vacances se feront en famille certes, mais sans la princesse Lalla Salma dont personne n’a de nouvelles. Du moins ceux qui sont extérieurs au palais royal, Cela fera près de trois ans que Lalla Salma a complètement disparu. A part des annonces faites par des journaux proches du pouvoir de Rabat, qui annoncent Lalla Salma, à l’étranger ou dans certains endroits du royaume, aucune preuve d’existence de celle qui fut la Première dame du royaume.

En juillet 2019, la presse marocaine avait annoncé la princesse Lalla Salma en Grèce, en compagnie de Moulay El Hassan, sans Mohammed VI ni Lalla Khadija. Qu’en sera-t-il pour les vacances de cette année ?