Maroc : Moulay El Hassan, fierté de Lalla Khadija, Mohammed VI, Lalla Salma…

Après avoir décroché son Baccalauréat international, filière Sciences économiques et sociales, au titre de l’année 2019-2020, avec la mention « Très bien », quel avenir pour le prince héritier du Maroc, Moulay El Hassan qui est aujourd’hui la fierté de toute la famille royale ?



Selon une annonce du ministère marocain de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le prince Moulay El Hassan a décroché son Baccalauréat international, filière Sciences économiques et sociales, au titre de l’année 2019-2020, avec la mention « Très bien ».

Auparavant, durant l’année scolaire 2018-2019, le prince Moulay El Hassan avait passé les épreuves de la première année du Baccalauréat, au lycée de l’enseignement public, Dar Essalam à Rabat. Le fils de Mohammed VI avait passé l’épreuve en même temps que neuf de ses camarades du collège royal. C’est après avoir obtenu le Baccalauréat français avec mention Très Bien que le prince héritier a décroché le Baccalauréat marocain « option internationale ».

« Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, et l’ensemble des responsables et des cadres du ministère adressent leurs chaleureuses félicitations à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et à l’ensemble des membres de l’illustre famille royale, souhaitant davantage de succès et d’éclat au Prince Héritier dans son cursus universitaire’ », indique le communiqué ministériel.

Reste à savoir quel est l’avenir de Moulay El Hassan, après avoir obtenu son Baccalauréat. Va-t-il rester au royaume et poursuivre sa formation où ira-t-il à l’aventure dans l’une des prestigieuses universités européennes ou américaines ? Wait and see ! En attendant, son père Mohammed VI, sa mère Salma Bennani, sa petite sœur Lalla Khadija, et tous les membres de la famille royale doivent être fiers de cette belle prouesse de Moulay El Hassan.