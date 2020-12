Maroc : Mohammed VI sur le point de passer le trône à Moulay Hassan ?

Le roi du Maroc, Mohammed VI, serait-il sur le point de passer les rênes à son fils le prince Moulay El Hassan, alors que ce dernier n’a pas encore atteint la majorité ?

La question de savoir si le roi du Maroc, Mohammed VI, est sur le point de passer le trône à son successeur, qui n’est autre que le prince Moulay El Hassan, mérite d’être posée, compte tenu des dernières informations en lien avec le palais de Rabat, où tout ne serait pas comme on le souhaite.

En effet, il a été rapporté, en semaine dernière, que le roi du Maroc, Mohammed VI était très malade, au point que le souverain était contraint de reporter une rencontre importante, prévue avec l’Espagne, cette nation sœur. Gala qui reprenait El Confidencial, évoquait « le mauvais état de santé du roi Mohammed VI » pour justifier le report du sommet hispano-marocain a, prévu le 17 décembre.

« La pandémie de Covid-19 ne serait en réalité qu’un prétexte. Le roi Mohammed VI s’essoufflerait. L’état de santé de celui qui règne sur le Maroc depuis le 23 juillet 1999 inquiéterait les autorités marocaines. Rabat aurait en effet demandé le report du sommet bilatéral en raison de la mauvaise santé du monarque », ajoutait Gala, qui précisait : « En seulement deux ans, Mohammed VI a subi deux opérations ».

Le journal évoquait un communiqué diffusé par les médecins du roi et relayé par l’agence de presse d’État, en 2018, alors qu’on apprenait que le roi Mohammed VI souffrait d’un « flutter auriculaire sur cœur sain » qui entraînait un « trouble sur le rythme cardiaque ». même si l’intervention avait été « un succès total », le journal tirait la sonnette d’alarme : « Mohammed VI ne serait pas tiré d’affaire ».

Dans ces conditions, il ne serait pas étonnant de voir le roi Mohammed VI léguer ses pouvoirs à son fils, avant l’heure. Surtout qu’il a été rapporté que Moulay El Hassan, qui devait installer ses quartiers à Benguérir, à près de 100 km de Rabat, pour poursuivre ses études, a décidé de rester à côté de son père. Dans quel but ? Wait and see !