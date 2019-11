Maroc : Mohammed VI punit baisers et avortements pour cautionner… infanticides

Au Maroc, pendant que les Marocaines et Marocains sont traqués pour des baisers et autres tentatives d’avortement, des bébés sont jetés à la pelle, chaque jouir, sans que les autorités ne s’alarment.

Le nom de Hajar Raisouni, la journaliste poursuivie au Maroc pour avortement et relations sexuelles hors mariage, résonne encore. Tellement cette affaire, qui a frisé le scandale, a ému le monde entier. La dame avait été poursuivie par les autorités qui l’accusaient. A tort ou à raison ? Mystère. Coup de chance, cette journaliste caricaturée d’avoir une plume acerbe envers le régime de Mohammed VI, l’a échappé belle, puisqu’elle a finalement bénéficié d’une grâce royale. Les faits remontent à octobre 2019.

En ce mois de novembre 2019, voilà qu’une autre affaire de mœurs secoue le Maroc. Cette fois, ce sont des éléments de la Gendarmerie royale de la région de Sidi Ifni qui ont interpellé deux jeunes lycéens pour outrage public à la pudeur. Poursuivis pour un petit baiser, ces deux jeunes risquent la prison. Selon Bladi qui cite H24info, « les photos montrant une lycéenne voilée de 17 ans et un lycéen de 22 ans qui s’échangeaient un baiser devant un lycée dans la commune rurale de Tighirt aux environs de Sidi Ifni, ont tôt fait d’enflammer la toile ».

Les journaux marocains précisent que si la jeune fille a été relaxée et est poursuivie en état de liberté provisoire après son interrogatoire, la garde-à-vue a été maintenue pour le jeune homme, au moment où « l’enquête se poursuit ». Ajoutant qu’au regard de l’article 483 du code pénal, qui stipule que « quiconque en état de nudité volontaire » ou par « l’obscénité des gestes ou des actes commet un outrage public », les deux lycéens risquent 1 mois à 2 ans de prison et une amende comprise entre 120 et 500 Dirhams.

Au moment où les services du roi Mohammed VI, notamment la Gendarmerie royale, traquent des Marocaines et des Marocains pour des délits mineurs, ils sont des milliers de bébés à être jetés dans les poubelles du royaume. Plus de 5000 âmes par an, un effectif de 24 nourrissons qui atterrissent, chaque jour, dans les immondices du Maroc. Un sca,dale révélé par un journal espagnol.

