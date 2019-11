Maroc : après Lalla Salma, l’Espagne révèle un autre scandale chez Mohammed VI

L’Espagne semblé intéressée par les petits cafards du Maroc. Après avoir révélé le divorce entre le roi Mohammed VI et la princesse Lalla Salma, voilà qu’un journal ibérique fait une toute autre révélation, scandaleuse, sur le royaume.

L’interdiction de l’avortement par les autorités marocaines semble être très lourde de conséquences au royaume. Plusieurs milliers d’enfants sont abandonnés, chaque année, par leurs familles. Parmi ces enfants, 24 nourrissons jetés, chaque jour, dans les poubelles marocaines. Au total, 5000 enfants sont annuellement abandonnés au Maroc, sans compter les nourrissons, au nombre de 24, quotidiennement « jetés dans les poubelles ». C’est cette bombe qu’a lâchée la militante marocaine des droits humains, Aïcha Chenna, au site espagnol Mujer Hoy.

Et selon Aïcha Chenna, ce phénomène plonge le « royaume dans une situation de schizophrénie sans précédent ». Le journal Bladi, qui a repris l’information, indique que cette déclaration renseigne sur l’état de fragilité des enfants. Le journal, qui rappelle que depuis près de 40 ans, la militante marocaine des droits humains et son association s’investissent aux côtés des mères célibataires, veuves et exclues, afin de leur assurer une certaine reconnaissance, ainsi qu’un mieux-être quotidien, au sein de la société, déplore l’autre aspect tout aussi préoccupant de cette situation, qui reste l’absence totale de chiffres officiels concernant les mères célibataires au Maroc.

Le nombre important de nourrissons jetés, chaque jour, dans les poubelles marocaines, est rattaché à l’article 490 du code pénal qui prévoit une peine de prison pour toute personne ayant eu des relations sexuelles hors mariage et un recours à l’avortement. Cette disposition, selon Aïcha Chenna, rend davantage difficile la situation de ces nombreuses mères célibataires qui se retrouvent sans protection sociale. 24 nourrissons jetés chaque jour au Maroc ! Une horreur mise à nue à travers un journal espagnol, qui renvoie à l’annonce, il y un peu plus d’an, par le journal espagnol Hola!, du divorce entre Mohammed VI et Lalla Salma.