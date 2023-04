Maroc : Mohammed VI ordonne l’évacuation de ses ressortissants du Soudan

Les autorités marocaines ont entamé l’évacuation de leurs ressortissants du Soudan, en proie à de violents combats. L’annonce a été faite par le ministère royal des Affaires étrangères et le Coopération internationale.

Le Soudan s’embrase, du fait des violents combats qui opposent l’armée régulière aux Forces de soutien rapide, depuis une dizaine de jours. L’Organisation mondiale de la santé fait état de 420 morts et plus de 3 700 blessés. Le chef de l’armée, Abdel Fattah al-Burhan, et le chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, ne veulent pas de répit dans les combats.

Plus de 1 000 ressortissants de l’UE évacués

Même la promesse d’une trêve de 72 heures a été violée. Situation qui a ôté tout espoir de voir la tension baisser, malgré les nombreux appels au cessez-le feu. Conscients du danger galopant, avec des dérives observées, notamment des diplomates pris pour cibles, les opérations d’évacuation sont enclenchées. Et c’est une course contre la montre que mènent les diplomaties.

Le lundi 24 avril, Josep Borrell a annoncé que plus de 1 000 ressortissants de l’Union Européenne ont été évacués du Soudan. Le chef de la diplomatie européenne a évoqué « une opération complexe, mais elle a été couronnée de succès ». En marge d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères, M. Borrell a précisé que 21 diplomates de la mission de l’UE à Khartoum avaient pu être évacués.

La France évacue des Français et des non-Français

Samedi 22 avril, l’Arabie Saoudite avait évacué 91 citoyens saoudiens et environ 66 ressortissants de 12 autres pays (Koweït, Qatar, Émirats Arabes Unis, Égypte, Tunisie, Pakistan, Inde, Bulgarie, Bangladesh, Philippines, Canada et Burkina Faso). Une évacuation vers le port de Jeddah, principalement assurée par les forces navales du royaume, selon un communiqué du gouvernement saoudien.

De son côté, la France procède aussi à l’évacuation de ses ressortissants. Et pas que. En effet, des ressortissants d’autres pays, notamment africains, ont été évacués par Paris. « Deux nouvelles rotations ont été assurées par les moyens de l’Armée de l’Air et de l’Espace, entre Khartoum et Djibouti, en fin de journée le 23 avril puis dans la matinée du 24 avril », a indiqué un communiqué conjoint du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère des Armées.

Assurer le rapatriement des ressortissants marocains

Dans la même veine, le Maroc a annoncé l’évacuation de ses ressortissants. « Suite aux récents événements au Soudan et à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays frère, le roi Mohammed VI du Maroc a donné ses instructions pour assurer le rapatriement des ressortissants marocains de ce pays », indique un communiqué de la diplomatie marocaine. A noter que des Marocains avaient déjà été évacués par la France.

La situation au Soudan s’est dégradée à la suite de désaccords entre Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo. Les deux hommes ne se sont pas entendus sur les délais de l’inclusion des Forces de soutien rapide au sein d’une armée unie. De même, la personnalité du commandant en chef des forces armées posait problème. Ce qui au départ était un conflit politique a débouché sur des combats armés, depuis le 15 avril.