Maroc : Mohammed VI invite Omar el-Béchir à Rabat

Actuellement en visite à Khartoum, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération, Salaheddine Mezouar, a présenté une invitation du roi Mohammed VI adressée au Président soudanais Omar Hassan el-Béchir.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a invité le Président soudanais Omar Hassan el-Béchir à Rabat. C’est ce qu’a écrit, ce mardi 12 juillet 2016, le portail d’information Soudan Tribune. Une invitation qui a été présentée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Salaheddine Mezouar, actuellement en visite à Khartoum, a indiqué Yabiladi.

Le site indique que le portail d’information soudanais revient sur la rencontre entre Salaheddine Mezouar et le Président soudanais. Une rencontre durant laquelle les discussions ont porté sur le renforcement des relations politiques et bilatérales entre les deux pays. Le chef de la diplomatie marocaine a déclaré à la presse soudanaise que « le Soudan et le Maroc sont confrontés aux mêmes défis et menaces étrangères », ajoutant que les deux pays doivent travailler ensemble pour y remédier.

Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Mohamed Obeid, a indiqué que la commission mixte entre les deux pays reprendra bientôt ses réunions, soulignant que Khartoum accueillerait les discussions conjointes, qui seront présidées par le premier vice-président Bakri Hassan Salih et le chef du gouvernement marocain Abdelilah Benkirane.

Sans donner des détails, le chef de la diplomatie soudanaise a indiqué que le le roi Mohammed VI et le Président soudanais Omar Hassan el-Béchir se réuniront à deux occasions.