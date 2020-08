Maroc : Mohammed VI, 57 ans et une vie bien remplie au service des peuples !

Le roi du Maroc, Mohammed VI, fête, ce jour, vendredi 21 août 2020, ses 57 ans. Un jour pas comme les autres pour celui a donné corps et âme pour le rayonnement économique, humain et sanitaire de son pays, et même de l’Afrique, et qui mérite, en ce jour d’anniversaire, une attention toute particulière. A son endroit, ce poème à lui dédié, lui souhaitant longue vie, santé pour lui, sa famille et son peuple.

Si seulement il nous était possible de faire le déplacement, ce jour

Apporter notre témoignage au dirigeant le plus proche de son peuple

Montrer à quel point vous êtes utile pour le Maroc, l’Afrique et le monde

Apporter beaucoup plus de lumière sur vos vœux et vos actes envers l’Afrique

Juste pour amener le peuple marocain à réaliser la chance qui lui a été donnée

Etre dirigé par un roi regardant, présent, ouvert, diligent et très protecteur

Seul le roi Mohammed VI, en tant que dirigeant, se permet des bains de foule

Tel un citoyen lambda dans les rues de Paris, il offre selfies et autres souvenirs

Et n’hésite pas à prendre des risques, juste pour sympathiser avec les Marocains

L’histoire retiendra que vous donné des sueurs froides à Amsterdam

Emporté pat votre envie de communier avec les expatriés marocains

Roi de tout un peuple, visionnaire de tout un continent, l’Afrique

Obnubilé par le développement harmonieux du plus vieux continent

Inutile de dire que vous avez forcé le respect auprès de vos pairs et des peuples

Mettre le Maroc sur les rampes pour intégrer la CEDEAO, il fallait oser

Offrir assistance et réconfort aux expatriés en tant de Coronavirus,

Harmoniser les efforts de lutte contre l’ennemi commun sur le continent,

Ainsi, vous avez réussi à donner beaucoup plus d’assurance et d’espoir

Maroc, Afrique, même Europe, votre nom fait trembler de peur

Malfaiteurs et terroristes ne jurent que par votre nom, vu la traque

Encore dans les mémoires l’assistance pour élucider l’attaque de Bataclan

Des traques et des partages d’informations qui ont payé cash

Votre apport à la stabilité du continent et du monde est su de tous

Il vous revient l’honneur, ici, de recevoir la gratitude du monde entier.

Joyeux anniversaire Sa Majesté

