Maroc : Marrakech, des conducteurs de calèches plus stylés que jamais !

A Maroc, plus précisément à Marrakech, les conducteurs de calèches touristiques on été équipés d’uniformes de travail, leur donnant un style très particulier. Mais dans quel but ?

Les calèches, ces moyens très prisés des touristes pour découvrir la ville de Marrakech au Maroc, sont un atout pour l’économie nationale du royaume chérifien. Et ça, le gouvernement marocain l’a bien compris. Ainsi, pour rendre l’activité plus attractive aux yeux des touristes, mais aussi plus lucrative, les conducteurs de calèches ont tous été dotés d’uniformes.

Cette initiative, lancée le lundi 18 novembre 2019, contribuera, selon les autorités locales, non seulement à promouvoir le tourisme dans la ville de Marrakech, mais aussi à mettre en valeur le métier de conducteur de calèche, qui se modernise lui aussi à l’image des autres secteurs du tourisme.

Ce n’est pas la seule opération lancée dans ce domaine. En effet, cette tenue vestimentaire fait partie d’une « wish list » de Karim Kassi-Lahlou, gouverneur de Marrakech, qui avait chargé un comité spécial de réaliser ces projets et qu’ils soient mis en place dans les plus brefs délais. Mis à part les uniformes, d’autres initiatives avaient été lancées, notamment le permis de confiance pour les conducteurs, des contrôles de l’état des véhicules et des chevaux, des puces électroniques et des numéros de séries pour les chevaux de calèches.

Des contrôles seront donc effectués et des soins entièrement gratuits procurés aux chevaux. Et chaque année, les conducteurs de calèche qui s’occuperont le mieux de leurs chevaux seront primés. Des formations en maréchalerie seront aussi disponibles dans le but d’initier une vingtaine de maréchaux-ferrants par an. Telles sont les ambitions pour le moyen de transport le plus écologique et le plus spécial pour découvrir la ville de Marrakech.