Maroc : Marathon International de Marrakech, Mohammed VI à l’honneur

Placé sous l’égide du roi Mohammed VI, le Marathon International de Marrakech verra la participation d’au moins 1 500 athlètes venus divers horizons.

Selon des précisions du directeur du Marathon International de Marrakech, Mohamed Knidri, par ailleurs président de l’Association du Grand Atlas (AGA), plus de 1 500 athlètes étrangers, qui viendront des quatre coins du monde, prendront part à cette manifestation d’envergure. Mieux, ajoute M. Knidri, ces athlètes ont déjà validé leur inscription pour assurer leur participation à la manifestation.

Cette 31ème édition du Marathon International de Marrakech, qui verra la participation d’athlètes marocains, dont Hicham Laqouahi, détenteur d’un chrono de 2h08mn35s, va enregistrer des nouveautés cette année, avec notamment la présence de directeurs et de représentants de comités d’organisation d’autres marathons internationaux de renom.

Selon son directeur, pour rendre le circuit plus rapide et propice aux performances, tout en veillant à offrir aux sportifs ainsi qu’aux innombrables visiteurs, les paysages les plus emblématiques de la ville de Marrakech, il a été opéré cette année un changement dans ledit circuit. Le village du marathon, qui est placé sous l’égide du roi Mohammed VI, sera ouvert à partir du jeudi 23 janvier avec au menu des animations destinées au public.

Rappelant que cette manifestation, le plus important marathon sur le plan africain, figure au rang mondial de la discipline grâce au chrono record de 2h06mn35s enregistré par le Kényan Stephan Tum, en 2013, M. Knidri a mis en relief le caractère socio-économique de cet événement convivial, qui contribue à la promotion touristique de toute la région et au développement du tourisme sportif au Maroc.