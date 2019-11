Maroc : les prix du roi Mohammed VI de Jet ski à Agadir, un évènement de qualité

La capitale du Souss a vécu, récemment, un événement de haute teneur de sport et de tourisme. Sur la somptueuse corniche de la première station balnéaire, près de la Marina, se déroulait une compétition inédite où le jeu, la communion et le plaisir furent de mise.

out au long de la période des préparatifs, les organisateurs ont veillé au grain pour monter, dans l’euphorie, une manifestation digne de plus grands rendez-vous de ce sport nautique d’envergure. La plage d’Agadir s’est transformée en espace avenant et attractif. On aurait apprécié de bout en bout, la parfaite organisation et la notoriété de l’affluence, ainsi que la qualité de la concurrence des participants. En fait, les conditions climatiques, sanctionnées par des journées fort ensoleillées et une ambiance conviviale durant lesquelles, on a eu droit à une rencontre sportive des plus cordiales, ont contribué, sans conteste, à la réussite de cette édition.

Il faut bien dire que le site local, magistralement dédié à ce jeu, ainsi que le savoir-faire des initiateurs et le soutien de tous les partenaires, aussi bien institutionnels que représentatifs, donnait à cette sympathique manifestation l’éclat et la verve escomptés. Voici par ailleurs les résultats de cette compétition éclatante, au terme de laquelle on teint la cérémonie de remise des prix aux lauréats. Il importe de rappeler que cette manifestation placée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, organisée par l’Association marocaine de Jet Ski à Agadir avec son jeune président Mr Halim Elaidi.

Résultats Final : 14ème édition du Prix Mohammed VI, Nuit Internationale de Jet Ski ,

World Champion :

Catégorie F Open G.T

1-Claude Vangansbeck / Belgique

2- Patricia Philippe Mosselman / Belgique

3- Biondi Sébastien / France

Catégorie Pro F1 ATMO

1- SegeiiKhomik / Russie

2- PutroMujiono / Indonésie

3- Philippe Ludovic / Martinique

Catégorie Pro F1 Open

1-Jean Bruno Pastorello / France

2-Anthony Granger / Guadeloupe

3-Nicolas Charmand / Réunion

Catégorie Ski Stock

1-Khalil Sdinni / Maroc

2- WassimRiouichi / Maroc

3- Reda Hamdaoui / Maroc

Catégorie Runabout Open

1- Nabil Broka / Maroc

2- BadrBendriouch/Maroc

3- Ayoub Benamar/Maroc

Cette cérémonie de clôture à laquelle a pris part un parterre de personnalités de divers horizons, institutionnel, sportifs, culturel et médiatique, a connu également un succès saisissant. Les délégations de nombre de pays conviés ont été admiratifs de l’accueil chaleureux dont ils étaient entourés tout au long de la compétition et de la grande béatitude qui régnait au sein des diverses personnes de l’événement. On ne pourra alors que rendre un vibrant hommage aux initiateurs de cette compétition annuelle qui sort un petit peu de l’ordinaire, du fait qu’elle vulgarise ce charmant sport antique et qui renforce à l’une des plus belle baie du monde, la réputation et la renommée d’une belle station balnéaire en pleine renaissance. Il va sans dire que ce sport qui prend, de plus en plus, de l’ampleur chez les générations montantes, contribue aussi à la relance du secteur du tourisme, en plein redressement.