Maroc : le sort de 26 Sénégalais bloqués à Casablanca inquiète en ces temps de Covid-19

Au Maroc, ils sont 26 ressortissants sénégalais à être bloqués à Casablanca au moment où l’épidémie à Coronavirus frappe partout dans le monde. Deux personnes sont décédées au royaume, des suites de la maladie.

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, demande le rapatriement sans délai des Sénégalais bloqués à Casablanca au Maroc. Cette situation est due à l’annulation des vols commerciaux en provenance et à destination de plusieurs pays dont le Maroc, en raison de la pandémie du Coronavirus.

Dans un communiqué, le Gouvernement du Sénégal indique avoir « pris connaissance de la situation de vingt-six (26) ressortissants sénégalais actuellement bloqués à Casablanca, à la suite de l’annulation, en raison de la pandémie du Covid-19 (Coronavirus), des vols commerciaux en provenance et à destination de plusieurs pays dont le Maroc ».

Le communiqué ajoute que « Macky Sall a immédiatement instruit les ministres concernés à prendre les dispositions idoines en vue du rapatriement diligent de nos compatriotes dans les meilleurs délais (…). Les démarches nécessaires ont été enclenchées à cet effet, en rapport avec les Autorités marocaines compétentes et nos missions diplomatiques, dans le respect des consignes sanitaires édictées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en cette période de pandémie ».

Le Coronavirus touche 163 pays dans le monde. Au jours d’aujourd’hui, la maladie a fait plus de 10 000 morts. Sans compter que plus de 255 000 personnes ont été testées positives au virus. L’Europe, avec 115 000 cas et 5000 décès reste très touchée avec l’Italie comme point d’orgue pour avoir enregistré 627 décès, rien que dans la journée du vendredi 20 mars. Quant au Sénégal, pays d’Afrique de l’ouest, il a enregistré 9 nouveaux cas, ce vendredi. Ce qui porte le nombre de personnes atteints de Coronavirus à 47, dont cinq personnes guéries..

Carte africaine du Coronavirus