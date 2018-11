Maroc : le roi Mohammed VI nostalgique de Lalla Salma ?

Entre son endormissement en public et sa propension à déserter son pays, tout porte à croire que le roi du Maroc, Mohammed VI, est nostalgique de son épouse Lalla Salma dont le divorce annoncé n’est toujours pas confirmé.

Derrière tout grand homme il y a une grande dame. Et au Maroc, cette grande qu’est Lalla Salma semble beaucoup manquer au roi Mohammed VI. Décryptage.

Depuis qu’il s’est séparé de son épouse, Lalla Salma, le roi du Mohammed VI reste rarement au Maroc. Déjà, dans ses habitudes, le souverain passait une bonne partie de son temps hors du royaume, mais ses déplacements semblent avoir augmenté après cette séparation annoncée. Et Mohammed VI profite de ses voyages pour sympathiser avec ses compatriotes ou autres stars. Mieux, le souverain n’hésite pas à pauser et prendre des selfies, au point de se voir coller le titre de roi des selfies. D’autres sont allés jusqu’à accuser le roi de s’amuser, depuis sa séparation avec Lalla Salma. Au-delà de toutes ces considérations, une chose est claire : Mohammed VI cherche de la compagnie, entrer en contact avec du monde, histoire de ne pas rester… seul.

C’est, selon toute vraisemblance, en fuyant la solitude au Maroc, que Mohammed VI a sauté sur l’invitation à prendre part à la commémoration de l’Armistice, le 11 novembre 2018 à Paris, en France. Sauf que c’était une mauvaise idée, compte tenu de l’état physique, et sans doute moral, d’un roi rongé par la fatigue et… le chagrin. En effet, ce jour, alors qu’il était assis à côté de Donald Trump et de son épouse Melania, le roi Mohammed VI a été filmé en train de dormir en public. Des images qui ont fait le tour de la Toile et qui alimenté les débats et les spéculations les plus fous, notamment sur sa santé.

Ces comportements inhabituels du roi cachent mal sa solitude, pour ne pas dire son chagrin. L’adage dit : un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Est-ce le cas de Mohammed VI ? Tout porte à le croire.