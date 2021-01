Maroc : le roi Mohammed VI honoré par Donald Trump

À quelques jours de la fin de son mandat à la tête de son pays, Donald Trump vient de décerner au roi Mohammed VI la prestigieuse Légion du mérite des États-Unis, grade de commandeur en chef, pour sa « vision et son courage personnel, notamment sa décision de renouer avec Israël ».

« Le roi Mohammed VI a fait progresser le partenariat durable et solide entre le royaume du Maroc et les États-Unis dans tous les domaines », a salué la Maison-Blanche, dans un communiqué.

« Sa vision et son courage personnel, notamment sa décision de renouer contact avec l’État d’Israël, a eu un impact positif sur le paysage (politique) du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord signant le début d’une nouvelle ère de sécurité et de prospérité » pour les États-Unis et le Maroc, a ajouté le même communiqué.

La Légion du mérite est une médaille militaire remise pour un fait d’armes exceptionnel ou à des responsables étrangers, qui peuvent uniquement être accordée par le Président des Etats-Unis d’Amérique, rappelle la Maison-Blanche.

La décoration de Donald Trump a été remise par la Princesse Lalla Joumala Alaoui, ambassadrice du Maroc aux États-Unis, lors d’une cérémonie de distinction du Président américain sortant élevé au rang d’Ouissam El Mohammadi, la plus haute distinction du royaume décernée uniquement aux monarques, aux chefs d’État, à la famille royale et aux princes étrangers, hier vendredi, dans le bureau ovale.

À rappeler que Donald Trump, qui a perdu les dernières élections présidentielles aux États-Unis au profit du démocrate Joe Biden, devrait quitter le pouvoir dans quelques jours. Le Président élu Joe Biden sera investi le 20 janvier prochain.

