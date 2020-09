Maroc : Lalla Salma revient

L’ex-épouse de Mohammed VI, le roi du Maroc, Lalla Salma notamment refait l’actualité, au royaume chérifien et ailleurs dans le monde, après un long silence autour de sa personne.

Cela faisait un bon bout de temps que celle qui fut la princesse du Maroc, pour avoir incarné le rôle de Première dame du royaume chérifien, Lalla Salma notamment, n’a plus fait parler d’elle. De longs mois de silence autour de cette Première dame, jadis phare du palais de Rabat.

Ce vendredi 4 septembre 2020, le journal Maghreb Online a dépoussiéré le dossier de celle qui a disparu, il y a bientôt trois ans, pour poser la question jusque-là restée sans réponse : celle de savoir où se trouve réellement Lalla Salma. En clair, Lalla Salma revient au-devant de l’actualité. Le journal dit s’étonner du fait qu’il s’agisse de la disparition d’une princesse.

Une disparition qui paraît normale aux yeux du palais royal, notamment du roi Mohammed VI et de son Cabinet, qui font comme si de rien n’était. Aucune sortie sur la princesse, dont le retour a pourtant été annoncé, il y a quelque temps, car il était question de l’inauguration d’un centre d’oncologie, dont elle est la principale artisane.

Les mois passèrent et aucun signe de Lalla Salma. L’inquiétude gagne du terrain au royaume, car autant elle a été supposée, par le journal américain The Times, être « enfermée dans un des palais de Mohammed VI, pour avoir contrarié le roi », autant sa mort au cours d’une altercation a été avancée, « poignardée par une sœur du roi », reprenait Maghreb Online.

Le temps passe, alors que la maladie à Coronavirus gagne du terrain au royaume, Marocaines et Marocains sont devant une équation à multiples inconnus : Lalla Salma est-telle en vie ? Est-elle morte ? Est-elle bien entretenue ? Face au silence du roi et de sa cour royale, c’est l’inquiétude la plus totale au Maroc, où la question de savoir où est Lalla Salma est encore une fois posée.