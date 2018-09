Maroc : « Lalla Salma reviendra auprès de Mohammed VI »

La princesse Lalla Salma, dont l’annonce de la séparation avec le roi du Maroc a fait le tour de la planète, pourrait revenir auprès de son époux. Comment ça ?

Malgré son mutisme et son éloignement du Maroc, Lalla Salma et tout ce qui tourne autour d’elle intéressent plus d’un. Au Mali, la princesse, bien connue, reste très appréciée. Et les populations n’ont qu’un seul mot à la bouche : voir Lalla Salma revenir auprès du roi Mohammed VI.

Pour Harouna Maïga, mécanicien de son état, « la place de Lalla Salma est aux côtés du roi Mohammed VI. C’est là que nous l’avons tous connue, et c’est à côté de Mohammed VI que nous avons appris toutes les œuvres de bienfaisance auxquelles elle s’adonnait. Lalla Salma n’est pas n’importe qui au Maroc. Elle est le symbole-même de la femme marocaine, un exemple de femme, discrète et très respectueuse. je prie le Ciel qu’elle se réconcilie avec Mohammed VI ».

Sala Diakité, commerçante, prend la balle au rebond et lance : « pour la bonne raison qu’elle est avocate des femmes, j’admire Lalla Salma. Et je suis d’avis que si le Maroc a atteint ce niveau de développement, c’est grâce au roi Mohammed VI. Et comme dit l’adage, derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Et Lala Salma est une très grande dame. Je reste convaincu qu’elle reviendra auprès de Mohammed VI ».

« La place de Lalla Salma et de ses enfants, c’est aux côtés du roi Mohammed VI. Cette famille royale doit continuer à bâtir le destin du Maroc et des Marocains, comme elle l’a si bien fait des années durant. Je sais que ce divorce annoncé est du domaine strictement privé, mais si j’étais un chef d’Etat, je prendra mon bâton de pèlerin pour tenter de voir comment réconcilier ce beau couple royal », confie Mohamed Bâ, maçon.

À noter que la rumeur de divorce entre le roi Mohammed VI et Lalla Salma, annoncé il y a quelques mois par un journal espagnol, n’est toujours pas encore confirmée par le cabinet royal ni vérifiée.