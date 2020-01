Maroc : la société de voyage TripAdvisor poursuivie en justice par une touriste américaine

Une touriste originaire du New Jersey lance une poursuite judiciaire contre la société de voyage américaine TripAdvisor et sa filiale Viator après un incident. En effet, selon les informations relayées par Daily News samedi 4 janvier, la jeune femme avait chuté du dos d’un dromadaire et s’était fracturé le bras.

La nommée Breanne Ayala a ainsi décidé d’intenter une action judiciaire contre la société de voyage pour « rupture de contrat, négligence et non-prise en charge de la sécurité des voyagistes », avait renchéri le même média.

L’avocat de la plaignante, Andrew Abraham, a laissé entendre que les agents de la société ont fait monter sa cliente sur un animal alors qu’elle était à peine à un mois de son accouchement. Breanne Ayala était en vacances avec sa famille au Maroc, au début de l’année 2018. Elle avait réservé une promenade sur le dos d’un dromadaire afin de contempler le coucher du soleil, non loin de Marrakech.

La plaignante affirme n’avoir reçu aucune information préalable concernant les mesures sécuritaires. Pour elle, c’est de la responsabilité de l’agence de voyage TripAdvisor et de sa filiale Viator de prendre les renseignements et toutes les précautions afin d’assurer la sécurité des voyagistes. Ils auraient alors dû savoir que la société qui louait les dromadaires ne dressait pas les animaux pour ce genre de promenade.

D’après les informations fournies à la justice par l’avocat d’Ayala, l’animal proposé à sa cliente était assez vieux et avait des difficultés à s’abaisser, c’est d’ailleurs cette défaillance du dromadaire qui a causé la chute, objet du litige.