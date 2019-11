Maroc : Ivanka Trump, rencontre avec Lalla Salma et Mohammed VI ?

En visite au Maroc, l’Américaine Ivanka Trump, conseillère principale de son père et Président des Etats-Unis, Donald Trump, pourrait rencontrer le roi Mohammed VI et la princesse Lalla Salma.

Ivanka Trump, conseillère principale de son père et Président, Donald Trump, est attendue au Maroc pour promouvoir son programme de développement économique des femmes. C’est ce qu’a rapporté l’agence Associated Press. La fille de Donald Trump sera accompagnée de Sean Cairncross, ancien conseiller principal du Président américain, aujourd’hui président-directeur général de l’agence d’aide étrangère Millenium Challenge Corporation.

Une rencontre avec des représentants du gouvernement marocain, des dirigeants locaux à Rabat et à Casablanca est au programme pour notamment discuter de la « manière d’aider les femmes de la région à acquérir une certaine indépendance économique », selon AP. Mais aucune information s’agissant d’une éventuelle rencontre entre la fille du dirigeant américain et le roi Mohammed VI. Idem, il n’a pas été précisé si oui ou non Ivanka Trump va rencontrer la princesse Lalla Salma.

Cette dernière hypothèse n’est pas à écarter, car la visite de la fille de Donald Trump coïncide avec l’annonce du retour de la princesse de Lalla Salma aux affaires, avec notamment l’inauguration très prochaine du centre de traitement des cancers. Lancée en février dernier, l’initiative d’Ivanka Trump a déjà été au chevet des femmes en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud.