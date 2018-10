Maroc, Israël : pourquoi Mohammed VI a ordonné l’enseignement du Shoah

Le roi du Maroc Mohammed VI a ordonné que la Shoah soit inclus dans les manuels scolaires des lycées du Maghreb.

Le roi du Maroc Mohammed VI a envoyé un ordre à son ministre de l’Education, lui demandant d’introduire les études sur la Shoah dans son programme. Le souverain a effectué cette sortie du eu lors de sa visite à l’Assemblée générale des Nations-Unies.

« L’histoire que nous enseignons à nos enfants devrait contenir une gamme d’opinions et d’histoires pluralistes, et présenter les plus grands moments de l’humanité ainsi que les moments les plus sombres », a expliqué le souverain.

Justifiant sa décision, Mohammed VI a ajouté que « l’éducation a le pouvoir de lutter contre la discrimination et le racisme, et contre le phénomène horrible de l’antisémitisme ».