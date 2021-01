Maroc, Israël : ce que Mohammed VI a promis à Benyamin Netanyahou

Dans le cadre de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, le roi Mohammed VI a fait une promesse de taille au Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. De quoi s’agit-il au juste ?

Le Maroc et Israël ont repris les relations. Cela a été rendu possible grâce à la médiation américaine, notamment une proposition du Président sortant des Etats-Unis, Donald Trump qui, en retour d’une normalisation des relations entre le royaume et l’Etat hébreu, reconnaissait la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental.

L’acceptation de cette proposition par le royaume chérifien a été suivie par la réception au Maroc, le mardi 22 décembre dernier, d’une délégation de l’Etat hébreu, à laquelle avait pris part le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, et un conseiller de Benyamin Netanyahou. Lors de ce séjour, le Maroc et Israël avaient saisi l’opportunité pour signer plusieurs accords de coopération.

Alors qu’on s’attendait à une petite accalmie, voilà que Le Desk révèle que le roi Mohammed VI et le Premier ministre Benyamin Netanyahou, dans le cadre de la prochaine phase du processus de normalisation, comptent, « dès la semaine prochaine », rouvrir leurs bureaux de liaison respectifs, dans des lieux temporaires, si nécessaire. Une promesse qui aurait été faite par le roi. Un autre pas posé dans le cadre des retrouvailles entre les deux pays.

En décembre, le Président Donald Trump avait en effet annoncé la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, assujettie à une reconnaissance par les Etats-Unis, de la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental. Un « deal » qui avait irrité le Président russe Vladimir Poutine et le parti sud-africain de Nelson Mandela.

A lire : Normalisation entre le Maroc et Israël : colère de Poutine