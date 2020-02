Maroc : il annonce des fakes news sur le coronavirus, la police l’arrête

La police marocaine a arrêté, mercredi, dans la ville de Tétouan un individu qui a diffusé des fakes news sur la présence et la propagation du coronavirus dans cette petite ville du nord du pays.

C’est à travers un Facebook Live que l’individu a déclaré qu’il y aurait eu deux cas de décès liés à une infection au coronavirus. Il a été un peu plus loin dans ses frasques, affirmant que les responsables sanitaires de Tétouan essaieraient de taire la vérité sur le mal qui sévirait déjà, et a exhorté la population à se prémunir contre le mal en se dotant de gants médicaux et de masques.

Suite à des déclarations aussi graves sur un fait aussi sensible que le coronavirus, la police a procédé à l’arrestation de l’individu qui est actuellement en détention, en attendant que les enquêtes soient menées.

Il convient souligner que sur le territoire marocain, dix-neuf cas de personnes ayant des symptômes en plusieurs points similaires à ceux du coronavirus ont été identifiés. Mais hier, mercredi 26 février, le ministère de Santé a annoncé, dans une note officielle, qu’une analyse a permis d’infirmer la thèse du coronavirus sur l’ensemble de ces cas.

En clair, pour l’instant, le COVID-19 n’est pas encore présent sur le territoire marocain. Au total, en Afrique, seules l’Egypte et l’Algérie sont déjà touchées par ce virus qui sème la terreur depuis décembre dernier.