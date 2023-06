Maroc – Ghana : choc de la soirée pour la CAN U23

Après avoir remporté leurs premiers matchs, le Maroc et le Ghana se retrouvent ce mardi à 20h lors d’un choc décisif pour la première place du groupe. La rencontre se déroule à 20h GMT au complexe sportif du Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Vainqueurs dans la difficulté de sa première rencontre, la sélection des Lions de l’Atlas va devoir améliorer son niveau de jeu face au Ghana ce mardi soir. Si les deux sélections ont remporté leurs matchs lors de la première journée, les marocains ont beaucoup lutté pour venir à bout de la Guinée (2-1). Les Black Stars du Ghane de leur coté ont mené 3-0 avant de se relâcher face au Congo (score final 3-2). Les deux équipes partagent première place de leur groupe et vont s’affronter pour terminer en tête

Pour cette Coupe d’Afrique des nations U23, le Maroc en tant que pays hôte a la pression sur les épaules. Pour Issame Charaï, le coach de l’équipe espoir marocaine, le Ghana est un adversaire redoutable mais devant son public les Lionceaux devront s’imposer “Tous les Marocains ont un rôle important à jouer. Les supporters doivent donner une impulsion aux joueurs dès le début. Lors du premier match contre la Guinée, après le but encaissé, ils nous ont poussés et cela nous a extrêmement aidés. Cette fois-ci nous attendons un peu plus d’eux».

Les JO de Paris 2024 en ligne de mire

Une victoire assurerait la qualification pour les demi-finales de la compétition. “Nous aimons les défis. Beaucoup de choses sont en jeu lors de ce match. On va devoir, premièrement, rester concentrés, bien entamer le match et garder à l’esprit que nous sommes à domicile et que nous ne pouvons pas décevoir notre peuple.” a précisé Issame Charaï.

Les trois meilleures équipes se qualifient pour les Jeux olympiques d’été de Paris 2024.

Le tournoi se déroule actuellement à Rabat et à Tanger, avec des matchs au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah et au Grand Stade de Tanger.

Le programme de la semaine :

Mardi 27 juin

– 17h00 GMT : Congo – Guinée

– 20h00 GMT : Maroc – Ghana

Mercredi 28 juin

– 17h00 GMT : Egypte – Mali

– 20h00 GMT : Gabon – Niger

Vendredi 30 juin

– 20h00 GMT : Congo – Maroc

– 20h00 GMT : Guinée – Ghana

Samedi 01 juillet

– 20h00 GMT : Gabon – Égypte

– 20h00 GMT : Niger – Mali