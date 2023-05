Le Maroc frappé par une vague de chaleur, dès lundi

Les Marocains vivront une vague de forte chaleur, à partir de ce lundi 8 mai 2023. Une canicule qui va durer au moins deux jours, avec des températures pouvant atteindre les 43 degrés.

Au Maroc, la DGM (Direction générale de la météorologie) a annoncé, ce dimanche, la survenue d’une vague de chaleur, demain lundi et le lendemain mardi. Cette canicule, qui va frapper plusieurs provinces de ce pays d’Afrique du Nord, verra le mercure monter jusqu’à 43°C. Lundi un temps chaud (entre 38 et 42°C) est prévu à Taroudant, Guelmim, El Kelaa des Sraghna et Fquih Ben Salah.

Entre 38 et 43°C dans plusieurs villes

Dans un bulletin d’alerte de vigilance orange, la DGM prévient que mardi, des températures variant entre 38 et 43°C frapperont les villes de Guelmim, Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inzegane Aït Melloul, Chtouka Aït Baha, Tata, Assa-Zag, Smara, Tan-Tan, Tarfaya, Aousserd, Chichaoua, Youssoufia, Marrakech, Essaouira, Rhamna, El Kelaa des Sraghna, Fquih Ben Salah, Settat, Sidi Slimane et Sidi Kacem.

Notons que les canicules sont devenues récurrentes au royaume chérifien. Mi-avril, par exemple, une vague de chaleur avait traversé plusieurs provinces du Maroc. Durant cette période, la Direction générale de la météorologie avait annoncé des températures maximales de 40 C dans plusieurs régions. Des alertes de vigilance orange avaient même été émises pour certaines zones.

Le Maroc, un habitué des canicules

Le samedi 15 avril, en effet, les villes de Taroudant, Smara, Tata, Assa-Zag ainsi que les provinces d’Inzegane Ait-Melloul, Agadir Ida-Outanane et Guelmim avaient vécu de fortes températures de l’ordre de 40°C dès ce samedi. Quant aux villes de Fquih Bensaleh, Beni Mellal, Khouribga, Sidi Bennour, Settat, Marrakech, elles avaient vécu des pics de 34-38°C.

De même, des températures variant entre 34 et 38°C avaient été enregistrés dans les villes marocaines de Chichaoua, El-Kalaa des Sraghna, Youssoufia, Rehamna, Khémisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouezzane, Moulay Yaacoub et Chtouka Ait Baha. Comme d’ailleurs les provinces d’Essaouira, Kénitra, Safi et Tan-Tan qui n’avaient pas échappé à cette canicule.