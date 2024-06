Maroc : faire du troisième Salon régional de l’économie sociale et solidaire un succès

Le 3ème Salon régional de l’économie sociale et solidaire (ESS), se tient à Tétouan, au Maroc, du 1er au 9 juin 2024. Sous le thème « Pour une économie sociale résiliente, stimulante de l’investissement et de l’emploi, et fondée sur la digitalisation », l’évènement veut se conclure sur une note positive et démontrer le potentiel du secteur à favoriser un développement inclusif et durable.

Opportunités de réseautage et de partenariat

Le Salon rassemble plus de 200 exposants au Maroc, dont des coopératives, des associations, des entreprises sociales et des groupes d’entraide. Il présente une large gamme de produits, services et solutions innovants répondant aux défis sociaux, économiques et environnementaux. L’événement attire un nombre important de visiteurs, notamment des représentants du gouvernement, des investisseurs, des entrepreneurs. Ce qui démontre un intérêt croissant pour l’ESS.

L’évènement fournit une plateforme précieuse permettant aux acteurs de l’ESS de se connecter, de partager leurs expériences, d’explorer des partenariats potentiels et de favoriser la collaboration. Les technologies numériques sont mises en évidence tout au long du Salon, soulignant leur rôle dans l’autonomisation des acteurs de l’ESS, l’élargissement de leur portée et l’amélioration de leur efficacité.

Impact et importance du salon de l’économie

Le 3ème Salon Régional de l’Économie Sociale et Solidaire sert de catalyseur pour la promotion de l’ESS dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et au-delà. Le succès de l’organisation de l’événement peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment l’engagement fort du gouvernement marocain à promouvoir l’ESS en tant que moteur clé du développement durable a fourni un cadre favorable au succès du Salon.

L’événement met en valeur le dynamisme et l’innovation du secteur de l’ESS dans la région. Les organisateurs du Salon, le Conseil Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, organisent et promeuvent efficacement l’événement, garantissant une large participation et un engagement fort. Le 3ème Salon Régional de l’Économie Sociale et Solidaire génère une dynamique importante pour l’ESS dans la région.