Maroc, Etats-Etats : ce message de Donald Trump à Mohammed VI

Le Président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, a fait parvenir un message au roi du Maroc, Mohammed VI. Quel est la teneur de cette correspondance ?

Le Président des Etats-Unis, Donald Trimp a validé le rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, publié vendredi 1er novembre 2019, par le département d’Etat américain, Dans ce rapport, Washington félicite le royaume pour son combat contre le terrorisme et rappelle que « les Etats-Unis et le Maroc entretiennent une coopération excellente et de longue date » dans le domaine du terrorisme. Un message donc de félicitations de Donald Trump adressé à Mohammed VI.

Selon le HuffPost Maghreb, le rapport américain indique que « le gouvernement marocain a poursuivi sa stratégie globale de lutte contre le terrorisme qui comprend des mesures vigilantes de sécurité, une coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre la radicalisation », rappelant qu’« en 2018, les forces de sécurité marocaines, sous la coordination du ministère de l’Intérieur, ont vigoureusement ciblé et arrêté 71 personnes. Elles ont également démantelé plus de 20 cellules terroristes qui prévoyaient d’attaquer diverses cibles, notamment des bâtiments publics, des personnalités et des sites touristiques ».

Saluant le travail remarquable fourni par le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ), Washington précise que les forces de sécurité du Maroc « ont mis à profit la collecte de renseignements, le travail de la police et la collaboration avec des partenaires internationaux pour mener des opérations de lutte contre le terrorisme ». Le département américain souligne ainsi que les membres des forces de sécurité du Maroc ont pris part à une série de programmes parrainés par les Etats-Unis « en vue d’améliorer les capacités techniques et d’investigation, notamment les enquêtes financières, l’analyse du renseignement et la cybersécurité ».

Ce clin d’œil de Donald Trump à Mohammed VI intervient au moment la fille du dirigeant américain, Ivanka Trump, conseillère principale de son père et Président, est attendue au Maroc pour promouvoir son programme de développement économique des femmes. La fille du Président américain pourrait être porteuse d’un message de son père qui ne rate aucune occasion pour magnifier le remarquable travail du souverain en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

