Le Maroc et l’Égypte se qualifient pour les quarts de finale des JO 2024, tandis que la Guinée et le Mali sont éliminés.

Le Maroc et l’Égypte continuent leur parcours impressionnant aux Jeux Olympiques de Paris 2024, en se qualifiant pour les quarts de finale du tournoi de football. Après des victoires respectives contre l’Irak (3-0) et l’Espagne (2-1), les deux équipes africaines ont assuré leur place parmi les huit meilleures équipes du tournoi.

Les Lionceaux de l’Atlas en pleine forme

Les Lionceaux de l’Atlas ont montré leur détermination en dominant l’Irak avec un score sans appel de 3-0. Amir Richardson a ouvert le score dès la 19e minute, suivi de Soufiane Rahimi qui a marqué son quatrième but du tournoi à la 28e minute. Avant la mi-temps, Abde Ezzalzouli a scellé le sort du match avec un troisième but à la 36e minute. Cette victoire permet aux Marocains de finir en tête de leur groupe, évitant ainsi une confrontation précoce avec la redoutable équipe de France.

Les Pharaons domptent la petite Roja

De leur côté, les jeunes Pharaons d’Égypte ont surpris l’Espagne en s’imposant 2-1 grâce à un doublé d’Ibrahim Adel, l’attaquant de Pyramids FC. Cette victoire, combinée à leur succès contre l’Ouzbékistan lors de la deuxième journée, leur a permis de terminer premiers de leur groupe. Les Égyptiens affronteront le Paraguay en quarts de finale, une rencontre prometteuse pour les Pharaons en quête de gloire olympique.

Guinée et Mali : des parcours décevants

Pour la Guinée et le Mali, l’aventure olympique s’est terminée en phase de groupes. La Guinée a été sévèrement battue par les États-Unis (0-3), subissant ainsi sa troisième défaite consécutive. Les hommes de Kaba Diawara ont encaissé six buts en trois matchs et n’en ont marqué qu’un seul, un bilan décevant pour une équipe qui avait des ambitions de progression.

Le Mali, quant à lui, a échoué à se qualifier après une défaite frustrante contre le Paraguay (0-1). Malgré de bonnes performances dans le jeu, les Aiglons ont manqué d’efficacité, comme en témoigne leur domination stérile contre Israël lors de leur premier match. Leur potentiel était évident, mais il leur manquait la finition nécessaire pour aller plus loin dans la compétition.

Le programme des quarts de finale

Les quarts de finale promettent des rencontres passionnantes :

Maroc vs États-Unis : vendredi 2 août à 13h TU

Japon vs Espagne : vendredi 2 août à 15h TU

Égypte vs Paraguay : vendredi 2 août à 17h TU

France vs Argentine : vendredi 2 août à 19h TU

Le parcours des équipes africaines est à suivre de près, avec l’espoir qu’elles continueront de briller et de porter haut les couleurs de l’Afrique sur la scène olympique.