Maroc, Enseignement de l’anglais : quand Mohammed VI copie sur Tebboune

Le roi du Maroc, Mohammed VI a décidé que l’enseignement de l’anglais dans les collèges du Maroc sera progressivement généralisé. Ce, à compter de la prochaine la rentrée scolaire. Une mesure qui renvoie à celle prise par le Président algérien Abdelmadjid Tebboune, il y a peu.

Une nouvelle feuille de route

L’enseignement de l’anglais sera désormais généralisé dans les collèges du royaume chérifien. C’est ce qu’a indiqué le ministre marocain de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Dans une circulaire adressée aux différents responsables de son département, Chakib Benmoussa a ainsi décliné une nouvelle feuille de route, sur instructions du roi Mohammed VI.

Ainsi, à partir de 2023-2024, l’anglais sera enseigné aux élèves avec un taux de couverture de 10% pour la première année de l’enseignement collégial, relève le document rendu public. Lors de la deuxième année, l’objectif sera porté à 50%. L’apprentissage de la langue anglaise sera renforcé pour atteindre un taux de couverture de 50% pour la première année de l’enseignement collégial. Dès l’année scolaire 2024-2025, l’objectif sera de 100% de couverture pour la deuxième année.

L’anglais généralisé à partir de 2025-2026

C’est à partir de l’année scolaire 2025-2026 que l’enseignement de l’anglais dans les collèges du Maroc sera généralisé à tous les niveaux, poursuit le document. Dans le détail, les apprenants auront droit à 2 heures d’anglais par semaine, pour chaque niveau du collège. Chaque professeur aura une moyenne de 24 heures par semaine, à raison de 12 classes par enseignant. Chaque enseignant bénéficiera d’un kit pédagogique et un dispositif de formation et d’accompagnement.

Il est en outre prévu la mise en place d’une commission centrale de pilotage et de suivi. Celle-ci sera accompagnée par des commissions régionales, directement supervisées par les directeurs des AREF (Académies régionales d’éducation et de formation). Le ministère a prévu de mettre à la disposition des élèves et des enseignants des ressources numériques. Egalement, les établissements scolaires seront dotés de bibliothèques exclusivement réservées à l’apprentissage de l’anglais. Il y a moins d’un an, l’Algérie avait lancé un programme similaire.

Tebboune, lui, démarre au primaire

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, avait, en effet, ordonné l’adoption de la langue anglaise à partir du cycle primaire. Cette décision faisait suite à « une étude approfondie menée par des experts et des spécialistes ». Alors en Conseil des ministres, le dirigeant a instruit de « revoir le texte de loi régissant la profession d’enseignant, en application de ses engagements en matière de réforme du système éducatif».

Le Président Tebboune avait insisté sur « la nécessité de réviser les programmes éducatifs en se référant à l’esprit pédagogique, qui a permis la formation, depuis l’indépendance, d’une élite dans diverses spécialités ». Le dirigeant algérien a insisté sur la nécessité d’œuvrer pour le « lancement d’une révision selon des objectifs bien définis, reposant essentiellement sur les résultats de l’enseignement éducatif, tout en arrêtant un calendrier de deux ou trois ans au minimum pour la concrétisation de cette révision ».