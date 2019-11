Maroc : deux émissaires de Macron débarquent chez Mohammed VI

Deux ministres du gouvernement du Président français, Emmanuel Macron, sont attendus au Maroc le 21 novembre. Quel est l’objet de leur visite au royaume ?

Alors que le Maroc et la France préparent activement la 14ème Réunion de Haut Niveau, prévue le 19 décembre 2019 à Paris, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accompagné par son collègue de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, est attendu, ce jeudi 21 novembre, à Rabat

Selon les journaux, notamment marocains, le chef de la diplomatie française et le ministre de l’économie et des finances vont s’entretenir avec leurs homologues marocains, respectivement Nasser Bourita et Mohamed Benchaâboun. Les journaux, qui évoquent des sources diplomatiques, précisent que les échanges entre les quatre responsables porteront sur des questions bilatérales et régionales.

A l’ordre du jour lors de cette visite très attendue des deux côtés, les préparatifs de la Réunion de Haut Niveau Maroc – France, prévue le 19 décembre à Paris, sous la présidence des deux chef de Gouvernement, français et marocain. Rappelons que la 13ème Réunion de Haut Niveau France-Maroc avait eu lieu novembre 2017, à Rabat, sous la présidence du Premier ministre français, Edouard Philippe, et de son homologue marocain, Saad Eddine El-Othmani.

Cette réunion « a permis d’organiser le partenariat d’exception selon cinq axes transversaux, dynamiques, de l’Afrique, de la jeunesse, de l’innovation, de la mobilité et des migrations, ainsi que de la régionalisation et de la coopération décentralisée ». Vingt-quatre accords bilatéraux avaient été signés notamment dans différents domaines.