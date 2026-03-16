Maroc : découverte exceptionnelle d’un nouveau dinosaure herbivore vieux de plus de 100 millions d’années

Une découverte scientifique d’envergure vient enrichir l’histoire préhistorique du Maroc. Des chercheurs ont mis au jour les restes fossilisés d’un dinosaure herbivore jusqu’alors inconnu dans la région de Tendrara, dans l’Est du pays. Cette trouvaille paléontologique confirme que cette zone abritait de grands dinosaures il y a plus de cent millions d’années. Pour les scientifiques, elle ouvre une nouvelle fenêtre sur les écosystèmes terrestres de l’ère des dinosaures et renforce l’importance du Maroc dans la recherche internationale sur la vie préhistorique.

Un dinosaure herbivore a été découvert dans l’Est du Maroc. La découverte est le résultat de plusieurs années de fouilles menées par une équipe de chercheurs de l’Université Mohammed Ier d’Oujda, en collaboration avec des spécialistes étrangers. Les paléontologues ont progressivement identifié différents fragments osseux appartenant à un dinosaure herbivore encore en cours d’étude. Bien que les analyses scientifiques se poursuivent, les premiers indices indiquent qu’il pourrait s’agir d’une espèce totalement nouvelle, ce qui constituerait une grande avancée pour la paléontologie en Afrique du Nord.

Une grande découverte dans l’Est du Maroc

La région de Tendrara, aujourd’hui caractérisée par des paysages semi-désertiques, possédait autrefois un environnement radicalement différent. Durant le Crétacé, il y a plus de 100 millions d’années, cette zone était probablement composée de plaines verdoyantes traversées par des cours d’eau et peuplées d’une grande diversité d’animaux préhistoriques. Les dinosaures herbivoresdinosaures herbivores y trouvaient une végétation abondante pour se nourrir, tandis que des prédateurs carnivores parcouraient également ces territoires.

Les chercheurs expliquent que les fossiles découverts sont particulièrement précieux car ils permettent de mieux comprendre la diversité des dinosaures ayant vécu dans cette région. Jusqu’à présent, le Maroc était surtout connu pour ses fossiles de dinosaures carnivores, notamment les théropodes. La découverte d’un herbivore apporte donc de nouvelles données sur la composition des écosystèmes terrestres de l’époque et permet de compléter le tableau de la faune préhistorique nord-africaine.

Des technologies modernes pour reconstituer le dinosaure

Les restes fossilisés découverts à Tendrara sont actuellement étudiés à l’aide de techniques scientifiques avancées. Les chercheurs utilisent notamment la modélisation numérique en trois dimensions afin de reconstituer progressivement le squelette de l’animal. Cette méthode permet d’analyser des fragments osseux très fragiles sans les endommager et de mieux comprendre la structure anatomique du dinosaure.

Les scientifiques étudient également la densité osseuse et la composition des sédiments qui entouraient les fossiles. Ces analyses permettent de déterminer les conditions environnementales dans lesquelles vivait l’animal. Notamment le climat, la végétation et la présence d’autres espèces. Grâce à ces informations, les paléontologues peuvent reconstituer avec davantage de précision l’écosystème dans lequel évoluait ce dinosaure herbivore.

Une recherche scientifique toujours en cours

Selon le professeur Lahbib Boudchiche, qui supervise ces travaux au sein de l’Université Mohammed Ier d’Oujda, la recherche se trouve actuellement dans une phase d’analyse approfondie. Les équipes scientifiques procèdent à l’identification précise des ossements afin de déterminer la classification exacte du dinosaure et ses caractéristiques anatomiques principales.

Les résultats de ces recherches feront prochainement l’objet d’une publication dans une revue scientifique internationale. Cette étape permettra d’officialiser la découverte afin d’offrir à la communauté scientifique mondiale l’opportunité d’examiner les données recueillies. Si l’espèce se confirme comme nouvelle, elle viendra enrichir le catalogue des dinosaures connus ayant vécu sur le continent africain au Crétacé.

Le Maroc, un territoire clé pour la paléontologie mondiale

Au fil des dernières décennies, le Maroc s’est imposé comme l’un des territoires les plus importants pour l’étude de la vie préhistorique. Ses gisements fossilifères, particulièrement riches, ont livré de nombreux restes de dinosaures. Mais aussi de reptiles marins et d’autres vertébrés anciens qui permettent de mieux comprendre l’évolution de la biodiversité sur Terre. Les régions de l’Est du pays, encore relativement peu explorées, pourraient receler d’autres grandes découvertes s.

Au-delà de son intérêt scientifique, cette découverte offre également un aperçu fascinant de la vie sur Terre, il y a plus de cent millions d’années. À cette époque, les dinosaures dominaient les écosystèmes terrestres. En plus d’occuper une grande variété d’habitats à travers le globe. L’identification de nouvelles espèces permet ainsi de mieux comprendre l’évolution de ces animaux géants.