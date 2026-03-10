Maroc : découverte du Pluridens imelak, un mosasaure géant inédit qui éclaire la fin de l’ère des dinosaures

Une nouvelle espèce de mosasaure géant vient d’être identifiée au Maroc, apportant un éclairage inédit sur la biodiversité marine à la toute fin du Crétacé. Baptisé Pluridens imelaki, ce redoutable reptile marin atteignait près de neuf mètres de long et vivait il y a environ 66 à 67 millions d’années, juste avant l’extinction massive qui a marqué la disparition des dinosaures.

Une découverte, réalisée dans les célèbres gisements de phosphates de Sidi Chennane, confirme le grand rôle de l’Afrique du Nord dans la compréhension des écosystèmes marins préhistoriques. La découverte de Pluridens imelaki, un reptile marin atteignait près de neuf mètres de long, révèle une diversité de prédateurs bien plus riche qu’on ne le pensait. Les chercheurs ont identifié l’espèce grâce à un crâne fossilisé exceptionnellement bien conservé, mesurant près de 1,25 mètre de long.

Cette pièce remarquable a permis d’analyser en détail l’anatomie du reptile et de le distinguer d’autres mosasaures connus. Daté du Maastrichtien terminal, l’ultime étage du Crétacé supérieur, le fossile provient d’une période charnière de l’histoire de la Terre. À cette époque, les océans abritaient une faune variée dominée par de grands reptiles marins, dont les mosasaures représentaient les superprédateurs les plus redoutables.

Un prédateur au museau unique et à la stratégie de chasse particulière

L’anatomie de Pluridens imelaki révèle un animal aux caractéristiques surprenantes. Son museau long, mince et rectangulaire contraste avec celui de nombreux mosasaures, généralement plus robustes. La mandibule particulièrement allongée comportait environ vingt-cinq dents droites et triangulaires, idéales pour saisir des proies spécifiques. Cette morphologie laisse penser que l’animal n’attaquait pas les grandes proies dures comme les tortues ou les ammonites, mais plutôt des organismes marins plus petits et à corps mou, tels que poissons ou céphalopodes.

Comparé à d’autres espèces proches, notamment Pluridens serpentis, ce nouveau mosasaure possédait des mâchoires plus fines et probablement moins puissantes. Sa force de morsure était sans doute plus faible, mais compensée par une grande rapidité et une précision de capture. Les paléontologues pensent que cette spécialisation alimentaire lui permettait d’exploiter une niche écologique différente, réduisant la compétition avec d’autres grands prédateurs marins de l’époque. Une telle stratégie montre que les mosasaures avaient développé des adaptations variées pour prospérer dans les océans du Crétacé.

Une diversité insoupçonnée chez les reptiles marins du Crétacé

La découverte de Pluridens imelaki renforce l’idée que la sous-famille des Halisaurinae était beaucoup plus diversifiée qu’on ne l’imaginait auparavant. Longtemps considérés comme un groupe secondaire parmi les mosasaures, ces reptiles semblent avoir connu une véritable expansion évolutive à la fin du Crétacé. Les scientifiques parlent d’une « radiation adaptative », phénomène par lequel plusieurs espèces se diversifient rapidement pour occuper des niches écologiques différentes au sein d’un même environnement.

Dans les mers chaudes des basses latitudes, ces reptiles marins formaient ainsi un ensemble complexe de prédateurs spécialisés. Certains, comme les gigantesques mosasaures au crâne massif, se nourrissaient de proies robustes, tandis que d’autres adoptaient des stratégies plus ciblées, comme celle suggérée pour Pluridens imelaki. Cette diversité fonctionnelle prouve la richesse des écosystèmes marins juste avant la crise biologique qui allait bouleverser la planète à la fin du Crétacé.

Des fossiles rares qui transforment la compréhension des océans anciens

Malgré son importance scientifique, Pluridens imelaki reste une espèce extrêmement rare. Le fossile identifié constitue pour l’instant l’unique spécimen connu. Des centaines de restes de mosasaures ont été collectés dans les phosphates marocains depuis plusieurs décennies. Une rareté preuve que certaines espèces préhistoriques ne sont révélées qu’après des années de fouilles et d’analyses minutieuses.

Les gisements du Maroc figurent aujourd’hui parmi les sites les plus riches au monde pour l’étude des vertébrés marins du Crétacé. Grâce à ces découvertes, les chercheurs peuvent reconstituer avec une grande précision les réseaux alimentaires et les interactions entre espèces dans les océans d’il y a 66 millions d’années. L’identification de nouvelles espèces comme Pluridens imelaki démontre que la biodiversité marine juste avant l’extinction des dinosaures reste encore largement à explorer.