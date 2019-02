Maroc, Cuba : Mohammed VI rétablit les relations diplomatiques

Le Maroc a annoncé le rétablissement de ses relations diplomatiques avec Cuba. Elles étaient rompues depuis 1980.

Selon l’agence de presse officielle MAP, Omar Hilale et Anayansi Rodriguez Camejo, respectivement ambassadeurs à l’ONU du Maroc et de Cuba, ont signé vendredi à New York un accord sur le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays au niveau des ambassadeurs. Toujours selon la MAP, cet accord prend effet dès ce jour, et a été guidé par la volonté mutuelle de développer des relations d’amitié et de coopération (…).

Un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, qui précise que le souverain a donné des instructions pour l’ouverture prochaine d’une ambassade à La Havane, indique que « la décision marocaine s’inscrit dans le cadre de la diplomatie pro-active voulue par le roi Mohammed VI, ouverte sur de nouveaux partenaires et espaces géographiques ».

Le Maroc avait rompu ses relations avec Cuba après la reconnaissance par La Havane de la République arabe sahraouie démocratique. Depuis, le Maroc n’a pas de représentation diplomatique sur à Cuba. Le roi du Maroc Mohammed VI s’est rendu à Cuba, la semaine dernière. La presse marocaine avait alors fait état de rencontre avec des responsables cubains et d’un possible rapprochement avec La Havane.