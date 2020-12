Maroc, CR7 : le nouvel hôtel de Ronaldo ouvert à Marrakech en février 2021

La star portugaise de la Juventus Turin (D1 Italie), Cristiano Ronaldo, continue d’investir dans divers projets prometteurs, notamment celui de l’hôtellerie. Le joueur qui vient juste d’être élu « meilleur footballeur du siècle » par Globe Soccer Awards, va inaugurer son premier hôtel à Marrakech, au mois de février 2021. D’autres hôtels au Maroc sont déjà en projet.

Après New York, Lisbonne, Funchal et Madrid, le quintuple ballon d’or (2008, 2013, 2014, 2016 et en 2017), Cristiano Ronaldo, vient d’annoncer le report de la date d’inauguration de son joyau d’architecture « Pestana CR7 », qui était prévue initialement en ce mois de décembre 2020, à Marrakech, au Maroc. Les fans de la star portugaise de la Juventus Turin sont ravis de cette nouvelle et très impatients pour l’ouverture des portes au mois de février 2021.

En mai de l’année dernière, Cristiano Ronaldo s’était rendu dans la ville ocre pour superviser les travaux de son joyau d’architecture « Pestana CR7 ». Le Portugais avait d’ailleurs posté plusieurs clichés posant aux côtés de ses futurs employés. Situé dans la nouvelle « Avenue M », au cœur des jardins de Menara, le nouvel établissement hôtelier, qui devait accueillir des célébrités du monde du football, cinéma et autres, a nécessité un investissement de 430 millions de dirhams, environ plus de 25,8 milliards FCFA.

La composante résidentielle occupe 95 000 mètres carrés. Downtown Hotel Corporation (DHC) a signé un accord avec Four Seasons Hotels & Resorts pour le développement de 96 résidences sous la marque Four Seasons Private Residences Marrakech et M Avenue.

Cette avenue de 500 mètres de long comprendra 20.000 mètres carrés d’espaces commerciaux, 65 appartements résidentiels sous la marque M Residence, 88 appartements Four Seasons, l’hôtel CR7 de 174 chambres, un centre d’affaires de 4 500 mètres carrés et une clinique de luxe.

Avec 174 chambres, facturées à partir de 200 euros (132 196 FCFA), deux restaurants, un centre d’affaires et un spa, le dernier né des hôtels Pestana CR7 Lifestyle cible une clientèle de la « Génération Y » en quête d’un havre de paix pour le travail et la détente.