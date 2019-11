Maroc, Cameroun : ce qu’a dit Mohammed VI à Paul Biya

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a adressé un message au chef de l’Etat du Cameroun, Paul Biya. Quel est le contenu de ce message ?

Mohammed VI, roi du Maroc a été très affecté par la catastrophe naturelle survenue au Cameroun, avec notamment un glissement de terrain meurtrier ayant coûté la vie à une trentaine de personnes. Touché par ce drame, le souverain a adressé au président de la République du Cameroun, Paul Biya, un message de condoléances et de compassion.

Dans ce message qui fait suite au tragique glissement de terrain survenu à Bafoussam, le souverain affirme avoir appris avec émotion la nouvelle de cette tragique catastrophe naturelle. En cette douloureuse circonstance, le roi adresse à Paul Biya et, à travers lui, aux familles endeuillées et à l’ensemble du peuple camerounais, ses sincères condoléances et l’expression de toute sa solidarité, dit un communiqué du palais royal, repris par la presse marocaine.

Ce lundi 4 novembre 2019, le quartier de Ngousso, à Yaoundé, a été frappé par une forte pluie qui a entraîné un glissement de terrain ayant coûté la vie à une enseignante. Les informations font état d’un glissement de terrain ayant entraîné la chute d’un pan de mur et d’un arbre sur une partie de la maison dans laquelle se trouvait la femme.