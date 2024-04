Maroc, Augmentation des salaires des enseignants : la première tranche versée fin avril !

L’augmentation du salaire des enseignants marocains, fruit des accords signés avec le gouvernement sera effective à la fin du mois d’avril.

Bonne nouvelle pour les enseignants marocains ! La première tranche de l’augmentation de salaire tant attendue sera versée à la fin du mois d’avril. Cette augmentation, d’un montant de 750 dirhams par mois, est rétroactivement applicable à partir de janvier 2024. Il s’agit de la concrétisation d’une des mesures phares des accords signés entre le gouvernement et les syndicats enseignants en décembre 2023.

Au total, les enseignants marocains bénéficieront d’une augmentation mensuelle nette de 1 500 dirhams, versée en deux tranches : 750 dirhams fin avril 2024 et 750 dirhams en janvier 2025. Cette mesure vise à revaloriser le métier d’enseignant et à améliorer les conditions de vie des enseignants marocains.

Notons qu’une mesure similaire avait été prise au Sénégal, il y a un peu plus d’un an. Tous les fonctionnaires avaient vu leurs salaires prendre l’ascenseur. Des augmentations mensuelles allant de 100 000 FCFA à 500 000 FCFA selon les grades et les corps. Un appui financier qui avait contribué à augmenter le pouvoir d’achat des fonctionnaires sénégalais.