Maroc : après Mohammed VI et Lalla Soukaïna, la polémique Moulay Hassan

Au Maroc, après le scandale des montres volées au roi Mohammed VI et celui de l’IAAF où Lalla Soukaïna a été citée, une autre affaire défraie la chronique au royaume et concerne le prince Moulay El Hassan. De quoi s’agit-il ?

« Moulay Hassan, prince héritier du Maroc âgé de 16 ans, a récemment été aperçu portant une Rolex Yacht Master II en or jaune (…). La montre Yacht-Master II a été conçue pour répondre aux besoins des marins professionnels. Ce chronographe de régate présente le premier compte à rebours programmable au monde avec une mémoire mécanique », a relaté journal Maghreb Online, qui évoque le site Instagram Insane Luxury Life.

« Elle fournit une synchronisation précise avec la séquence de départ cruciale d’une course de yacht, Il a un prix de liste de 46.260 dollars », précise Instagram Insane Luxury Life, présenté par Maghreb Online comme habitué à fournir des informations sur les montres de la famille royale marocaine. Et le journal précise que cette acquisition est faite alors que certaines parties du royaume manquent un peu de tout, même de « l’électricité et de nourriture ».

En septembre 2018, Instagram Insane Luxury Life a, rappelle Maghreb Online, diffusé une photo du roi Mohammed VI portant une montre luxueuse de la marque Patek Philippe de la série Nautilus. La montre est sertie de 1075 diamants et coûte 1,2 million de dollars.

Cette publication intervient au moment où le scandale des montres volées au palais de Mohammed VI, par une travailleuse aidée de quelques complices, est sur la table du juge marocain. Affaire dans laquelle un Jordanien a été cité. Elle intervient aussi au moment où en France, le scandale de l’IAAF, du nom de l’Athlétisme mondial est devant le tribunal, concernant une affaire de dopage impliquant des athlètes russes.

Au cœur de cette affaire, l’ancien président de l’IAAF, Lamine Diack, dont le fils Papa Massata Diack qui, grâce aux sommes faramineuses récoltés dans des transactions jugées frauduleuses, aurait acquise, au cours de shoppings haut de gamme, une Cartier qui s’est retrouvée au bras d’une nièce de Mohammed VI, présentée comme étant Lalla Soukaïna, la fille de Lalla Meryem, sœur du roi du Maroc.