Maroc : après Casablanca, Fès et Marrakech défient Mohammed VI

Avec 1609 nouveaux cas de Coronavirus enregistrés durant les dernières 24 heures, le Maroc file tout droit vers les 50 mille cas de Covid-19, puisque le pays est désormais à 49 247 contaminations, hier vendredi. Une situation qui continue d’irriter les autorités.

Au rythme quotidien de plus de 1 000 nouveau cas de Coronavirus, le Maroc, pour sûr, franchira la barre des 50 mille cas de personnes détectées positives au Covid-19, ce samedi 22 août. Ce vendredi, les chiffres donnés par le ministère marocain de la Santé font état de 1 609 nouvelles contaminations. Par ailleurs, 1393 guérisons ont été enregistrées au Maroc au cours des dernières 24 heures portant à 34 199 le nombre total des rétablis, depuis le premier cas signalé le 2 mars.

Ces chiffres astronomiques notés dans l’enregistrement des nouveaux cas de la maladie sont portés principalement par trois régions : Casablanca, Fès et Marrakech. A elles seules, ces trois régions ont enregistré plus de la moitié des nouveaux cas de la maladie comptabilisés dans le royaume, au cours des dernières 24 heures. Une situation qui corse la colère des autorités de ce pays d’Afrique du Nord.

Pourtant, jeudi, le roi Mohammed VI, qui avait attiré l’attention que nombreux sont les Marocains qui confondent levée de mesures et fin de la maladie, n’avait pas exclu l’hypothèse d’une nouvelle phase de confinement. Ajoutant que cette solution n’était pas souhaitée, d’autant qu’elle rendrait la vie encore plus dures aux Marocaines et Marocains. La cause de cette forte hausse des cas, le non-respect des mesures, synonyme de défiance envers les autorités, notamment le roi Mohammed VI.

La situation est tendue au Maroc où, par ailleurs, 42 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures : chiffre qui représente un record, depuis le début de la pandémie. Au total, 817 malades ont été emportés par la maladie depuis le début de le début.

Répartition des nouveaux cas par région

Casablanca-Settat: 488 nouveaux cas

420 à Casablanca, 18 à Nouaceur, 14 à Settat, 13 à Berrechid, 12 à benslimane, 7 à Mohamedia, 2 à El Jadida et Mediouna

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : 114 nouveaux cas

37 à Tanger, 25 à Tétouan, 18 à Mdiq, 17 à Larache, 9 à Ouazzane, 5 à Chefchaouen et 3 à Al Hoceima

Fès-Meknès : 257 nouveaux cas

89 à Fès, 62 à Sefrou, 37 à Meknès, 26 à Taza, 23 à Boulmane, 14 à Taounate, 5 à Ifrane, et 1 cas à Moulay Yaacoub

Marrakech-Safi : 186 nouveaux cas

118 à Marrakech, 24 à El Haouz, 14 à Kelaat Sraghna et Youssoufia, 7 à Chichaoua et Essaouira et 2 cas à Rhamna

Rabat Salé Kenitra : 134 nouveaux cas

32 à Skhirat, 27 à Kenitra, 23 à Salé, 22 à Sidi Kacem, 16 à Rabat, 9 à Sidi Slimane, et 5 cas à Khemisset

Beni Mellal-Khénifra : 88 nouveaux cas

38 à Beni Mellal, 21 à Azilal, 11 à Fqih Bensalah et Khouribga et 7 à Khenifra

Dakhla-Oued Eddahab : 10 nouveaux cas

8 à Oued Dahab, et 2 à Aoudderd

Laâyoune-Sakia El Hamra : 11 nouveaux cas

8 à Laayoune, 2 à Boujdour et un cas à Smara

Guelmim Oued Noun : 4 nouveaux cas à Tan-Tan

Oriental : 38 nouveaux cas

10 à Guercif, 8 à Oujda, 7 à Nador, 5 à Figuig, 4 à Berkane, 3 à Jerada, 1 cas à Driouch

Drâa-Tafilalet : 66 nouveaux cas

32 à Ouarzazate, 23 à Errachidia, 5 à Midelt, 4 à Tinghir et 2 à Zagora

Souss-Massa : 213 nouveaux cas

166 à Inezgane, 22 à Agadir, 17 à Tiznit, 7 à Taroudant et 1 cas à Chtouka