Maroc : Amnesty International dénonce un sombre tableau des droits humains en 2023

Liberté d’expression muselée, torture, discrimination. Le rapport annuel d’Amnesty International dresse un portrait alarmant de la situation des droits humains au Maroc en 2023.

Amnesty International a publié son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde en 2023. Selon l’organisation de défense des droits humains, les voix dissidentes continuent d’être réprimées au Maroc, notamment les journalistes et les militants. Selon l’ONG, les autorités marocaines ont condamné des individus pour l’exercice pacifique de leur droit à la liberté d’expression. Par exemple, le défenseur des droits humains Rida Benotmane a été condamné à 18 mois de prison en lien avec des publications sur les réseaux sociaux critiquant les actions gouvernementales.

Amnesty International a documenté des incidents où des individus ont été arbitrairement arrêtés et torturés. Notamment pour des prises de positions sur le Sahara occidental. Comme le montre le cas d’Abd El Tawab El Terkzi, torturé après avoir exprimé son soutien à l’autodétermination du peuple sahraoui.

La place des femmes toujours en retrait

Les femmes et les minorités restent particulièrement vulnérables. La législation marocaine maintient des inégalités de genre, notamment en matière d’héritage et de garde d’enfants. L’accès à l’avortement est également restreint. Sauf en cas de risque pour la santé de la mère, mais cela est très insuffisant et laisse souvent les femmes dans des situations précaires.

L’impunité pour les violations graves des droits humains est également un sujet de préoccupation majeure. Amnesty International pointe notamment l’absence de poursuites suite à la mort d’au moins 37 migrants et la disparition de 76 autres lors d’une tentative de franchissement de la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole de Melilla en juin 2022.

Le rapport d’Amnesty International sonne l’alarme et met en lumière la nécessité de réformes urgentes au Maroc.